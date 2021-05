WHO verí, že Tokio môže zorganizovať bezpečné olympijské hry

Ženeva 7. mája (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia verí, že sa olympijské hry v Tokiu uskutočnia aj napriek pretrvávajúcej pandémii koronavírusu. Organizátorom v japonskom Tokiu nebude dávať odporúčania pre maximálny počet návštevníkov, ten má závisieť od aktuálneho vývoja situácie.



„Videli sme, že viacero športových podujatí a ligových súťaží prebiehalo v uplynulých šiestich mesiacoch bez prítomnosti divákov bezpečne. Sme presvedčení, že MOV, hostiteľské mesto a japonská vláda dokážu robiť správne rozhodnutia a zvládnu možné riziká," povedal podľa DPA koordinátor núdzovej pomoci WHO Mike Ryan.



Tretí mimoriadny stav v súvislosti s pandémiou koronavírusu potrvá v Tokiu minimálne do konca mája. Necelé tri mesiace pred olympijskými hrami (23. júla až 8. augusta) ho vláda predĺžila, pred piatkovým rozhodnutím platil len do 11. mája.



Vo štvrtok zaznamenali v japonskej metropole 591 nových prípadov koronavírusu. Testovalo sa však menej, keďže v krajine bol Zlatý týždeň, počas ktorého Japonci slávia viacero sviatkov. „Predĺženie mimoriadneho stavu je nutné," zdôraznila guvernérka Tokia Juriko Koikeová.