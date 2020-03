Zápasenie: Európsky kvalifikačný turnaj OH2020 zrušili pre koronavírus

Budapešť 12. marca (TASR) - Maďarskí organizátori zrušili pre pre šíriaci sa koronavírus európsky olympijský kvalifikačný turnaj, ktorý sa mal uskutočniť 19.-22. marca v Budapešti. Informovala o tom oficiálna webstránka Maďarského zápasníckeho zväzu (MBSZ).



Maďarská vláda v stredu vyhlásila pre hrozbu nákazy novým koronavírusom stav núdze na území celej krajiny, takisto zakázala podujatia s návštevnosťou nad 100 ľudí, čo sa týka aj olympijskej kvalifikácie v Budapešti. MBSZ po konzultácii s prezidentom Medzinárodnej zápasníckej federácie (UWW) Nenadom Lalovičom sa rozhodli o odložení turnaja na neurčito. Maďarský zväz vyjadril zámer uskutočniť podujatie neskôr v aprílovom, respektíve májovom termíne a informoval o tom ostatné krajiny.



Na európskom kvalifikačnom turnaji sa mali predstaviť aj traja slovenskí reprezentanti - vo voľnom štýle Boris Makojev (do 86 kg) a Tajmuraz Salkazanov (74 kg) a v grécko-rímskom štýle Denis Horváth (do 77 kg). Okrem európskej kvalifikácie majú zápasníci ďalšiu možnosť zabojovať o olympijské miestenky na svetovom kvalifikačnom turnaji v Sofii (30. apríla - 3. mája).



V Maďarsku evidujú momentálne 13 osôb nakazených koronavírusom. Počet smrteľných obetí SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo k štvrtkovému ráno zvýšil na 4638, v 118 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u 126.258 osôb.