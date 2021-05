Makojev druhý na turnaji v Sofii, Salkazanov má bronz

Svetová olympijská kvalifikácia v Sofii - ženy:



do 68 kg



Kvalifikačné kolo: Zsuzsanna MOLNÁROVÁ (SR) - Eun Sun Jeong (Kór. rep.) 12:3 na lopatky



Osemfinále: Danute Domikaiyteová (Lit.) - MOLNÁROVÁ 6:4 na body



Muži - voľný štýl



do 74 kg



O bronz: Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Arsalan Budažapov (Kirg.) 5:2 na body



do 86 kg



Finále: Sohsuke Takatani (Jap.) - Boris MAKOJEV (SR), Takatani víťazom bez boja

Sofia 7. mája (TASR) – Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Boris Makojev po zisku olympijskej miestenky nenastúpil na piatkový finálový súboj v hmotnostnej kategórii do 86 kg na kvalifikačnom turnaji v Sofii. Obsadil tak druhé miesto, víťazom sa stal bez boja Japonec Sohsuke Takatani. Obaja si zabezpečili účasť na OH v Tokiu už vo štvrtok vďaka triumfom v semifinále. Dvadsaťosemročný Makojev sa predstaví pod piatimi kruhmi premiérovo.Jeho reprezentačný kolega, ďalší rodák zo Severného Osetska Tajmuraz Salkazanov zdolal v zápase o 3. miesto v kategórii do 74 kg Arsalana Budažapova z Kirgizska 5:2 na body a z turnaja si odnáša bronz. Ten je však pre neho len slabou útechou, keďže hlavný cieľ zostal nesplnený. Olympijská miestenka Salkazanovi tesne ušla, keď vo štvrtkovom semifinále podľahol bieloruskému reprezentantovi Magomedchabibovi Kadimagomedovi.Pre jedinú slovenskú zástupkyňu v Sofii Zsuzsannu Molnárovú (do 68 kg) sa účinkovanie na svetovej olympijskej kvalifikácii skončilo v osemfinále. V ňom v piatok prehrala s Danute Domikaiyteovou z Litvy 4:6 a vypadla z bojov o Tokio. Zápas začala nádejne, vedenie však neudržala a súperka v záverečnej minúte otočila skóre. Molnárová predtým v úvodnom kole zdolala Kórejčanku Eun Sun Jeong na lopatky.Postupový klúč na kvalifikačnom turnaji v Sofii je neľútostný, z každej kategórie sa na OH kvalifikujú iba finalisti. V sobotu ešte zabojujú o Tokio klasici Leoš Drmola (67 kg) a Denis Horváth (77 kg).