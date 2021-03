OH2020-Zápasenie: Makojev tretí na európskom kvalifikačnom turnaji v B

Slovenský reprezentant v zápasení vo voľnom štýle Boris Makojev (modrý) a Talian Simone Iannattoni (červený) počas súboja v hmotnostnej kategórii do 86 kg na európskom olympijskom kvalifikačnom turnaji v Budapešti vo štvrtok 18. marcva 2021. Foto: TASR/DUNA/MTI - Zsolt Szigetváry

európska olympijská kvalifikácia /Budapešť/ - voľný štýl

štvrtok - do 86 kg

osemfinále:



Boris MAKOJEV (SR)- Simone Iannattoni (Tal.) 11:0 na techn. prevahu



štvrťfinále:



MAKOJEV - Sandro Aminašvili (Gruz.) 6:0 na body



semifinále:



Osman Göcen (Tur.) - MAKOJEV 16:6 na techn. prevahu



piatok - o 3. miesto



MAKOJEV - Abubakr Abakarov (Azer.) 7:5 na body

Budapešť 18. marca (TASR) - Slovenský reprezentant v zápasení Boris Makojev obsadil na európskom kvalifikačnom turnaji v Budapešti tretie miesto v hmotnostnej kategórii do 86 kg. Dvadsaťosemročný voľnoštýliar zdolal v piatkovom súboji o bronzovú priečku Abubakra Abakarova z Azerbajdžanu 7:5 na body. Vo finále zvíťazil Bielorus Ali Šabanov nad Makojevovým premožiteľom Osmanom Göcenom z Turecka 7:0 na technickú prevahu.Hlavný cieľ - postup na OH v Tokiu - však Makojevovi tesne ušiel. Vo štvrtkovom semifinále totiž nestačil na Göcena, ktorému podľahol na technickú prevahu (6:16). Rodák zo Severného Osetska bude mať ešte jednu šancu vybojovať si miestenku na olympiádu - 6.-9. mája na svetovej kvalifikácii v Sofii.Slovensko má v európskej olympijskej kvalifikácii ešte jedno želiezko v ohni. V sobotu sa v maďarskej metropole predstaví Denis Horváth v grécko-rímskom štýle v kategórii do 77 kg.