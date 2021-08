Zapletalová chcela viac, no v Tokiu získala motiváciu do budúcna

Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová (vľavo) počas semifinále behu na 400 m prekážok na XXXII. letných olympijských hrách v Tokiu v pondelok 2. augusta 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Tokio 2. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila na OH v Tokiu 15. miesto v behu na 400 m prekážok. S celkovým výsledkom bola spokojná, no mrzelo ju semifinále, v ktorom nepredviedla to, čo chcela. Postup do finále totiž nebol až tak veľmi vzdialený a mladá pretekárka verila, že sa oň môže pobiť.To sa jej však nepodarilo, keď už od úvodu druhého semifinálového behu zaostávala za súperkami a nakoniec ho skončila na 6. mieste výkonom 55,79 sekundy. Ten bol 79 stotín horší, ako predviedla v rozbehu, pričom v ňom spravila veľké chyby na ôsmej a deviatej prekážke. Krátko pred štartom sa na Olympijskom štadióne v Tokiu spustil hustý lejak, ktorý pretekárkam skomplikoval situáciu.povedala Zapletalová.Z každého z troch semifinále postúpil dve najlepšie a finálovú osmičku doplnili ďalšie dve podľa času. Úradujúca európska šampiónka do 23 rokov by na postup potrebovala zlepšiť vlastný slovenský rekord 54,28 z júlového šampionátu v Tallinne:Po nevydarenom behu si trochu aj poplakala, no celkovom hodnotila svoje vystúpenie na premiérovej olympiáde pozitívne:Dvadsaťjedenročná atlétka si z Tokia odniesla najmä to, že za priaznivých okolností dokáže držať krok so svetovou konkurenciou a to je pre ňu motivácia do ďalšej kariéry.uviedla a dodala, že výkon z Tokia by si rada napravila o tri roky v Paríži.