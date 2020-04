Združenie Euromeetings žiada od SA povolenie plnenia limitov na Tokio

Bratislava 19. apríla (TASR) - Združenie jednodňových európskych atletických mítingov Euromeetings vyzvalo Svetovú atletiku (SA), aby prehodnotila zmrazenie kvalifikačného procesu na OH 2020 v Tokiu. Združenie založené v roku 1979 žiada v liste adresovanom prezidentovi Sebastianovi Coeovi, aby vedenie Svetovej atletiky znovu zvážilo svoje rozhodnutie úplne pozastaviť kvalifikáciu na hry až do 1. decembra 2020. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského atletického zväzu.



Mnohí členovia Euromeetings naďalej pracujú na príprave svojich podujatí v roku 2020, no upozorňujú v liste na fakt, že pri rokovaniach so sponzormi a inštitúciami prišli o jeden zásadný argument – že mítingy sú súčasť olympijskej kvalifikácie. "Preto vás žiadame, aby ste prehodnotili rozhodnutie o znovuotvorení kvalifikačného systému až po 1. decembri 2020. Ak by globálna situácia umožňovala organizovanie podujatí na jeseň 2020, chceli by sme navrhnúť možnosť, aby atléti mohli na mítingoch plniť aspoň kvalifikačné limity," píše sa v liste združenia Euromeetings zaslanom Coeovi. "Navrhujeme, aby to bolo umožnené aspoň na vybraných podujatiach ako napríklad ME v Paríži, mítingy Diamantovej ligy, mítingy Kontinentálneho turné Svetovej atletiky so zlatým, strieborným a bronzovým štatútom, kontinentálnych 'permit' mítingoch a národných šampionátoch.“



Vo vzťahu k slovenskej atletike sa táto žiadosť týka najmä národného šampionátu v Trnave a 55. ročníka tradičného mítingu P-T-S v športovom komplexe x-bionic® sphere v Šamoríne, ktorý figuroval v pôvodnom atletickom kalendári 11. júna 2020. "Našu iniciatívu podporujú predovšetkým naši členovia, ale pridávajú sa aj mnohí atléti, manažéri a národné federácie,“ píše sa ďalej v liste Euromeetings, ktorého prezidentom je od októbra 2018 slovenský manažér Alfons Juck. "Televízni vysielatelia aj médiá by boli radi, ak by mali mítingy aj motív olympijskej kvalifikácie. Plne chápeme globálny rozmer a férovosť súčasného stavu, ale v roku 2020 by sme privítali trochu viac svetla na konci tunela. Bolo by dobré, keby atléti získali ďalšiu motiváciu trénovať a my organizovať podujatia."



Svetová atletika 7. apríla pozastavila možnosť plnenia kvalifikačných kritérií na olympijské hry v Tokiu s účinnosťou od 6. apríla 2020 do 30. novembra 2020. Vedenie SA tak učinilo po konzultáciách s komisiou športovcov WA, prezidentmi kontinentálnych federácií a členmi rady WA. Výsledky dosiahnuté v tomto období sa nebudú brať do úvahy v rámci kvalifikačného procesu, či už ide o limity alebo o výkony započítavané do svetového rebríčka. Výkony sa budú zaznamenávať len na štatistické účely, dokonca aj v prípade svetových rekordov.