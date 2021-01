Masseglia: Nezaočkovaní športovci budú mať na OH prísnejší režim

Paríž 25. januára (TASR) – Športovci, ktorí nepodstúpia očkovanie proti koronavírusu, budú mať na olympijských hrách v Tokiu výrazne náročnejšie podmienky. Vyhlásil to prezident Francúzskeho olympijského výboru Denis Masseglia s tým, že nezaočkovaných účastníkov hier bude pravdepodobne čakať dvojtýždňová karanténa a pravidelné testovanie dvakrát denne.



Otázkou vakcinácie účastníkov olympiády sa bude exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV) zaoberať v stredu. MOV oficiálne podporil očkovanie športovcov, no nemôže ho nariadiť povinne.



„Treba prijať isté preventívne opatrenia, aby naši japonskí priatelia mohli privítať športovcov a akreditované osoby z celého sveta. Predpokladáme, že do hier je ešte dosť času, aby sa športovci mohli nechať zaočkovať bez toho, aby to bolo na úkor iných ľudí. Zaujal som pozíciu v prospech očkovania. Verím, že všetci francúzski športovci budú so mnou zdieľať tento názor," povedal Masseglia pre AFP.