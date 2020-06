Zhruba dve tretiny sponzorov olympiády nevedia, či predĺžia zmluvy

Tokio 12. júna (TASR) - Približne dve tretiny sponzorov olympijských a paralympijských hier v Tokiu ešte nevedia, či predĺžia svoje kontrakty s organizačným výborom aj na budúci rok. OH a PH 2020 sa pre pandémiu nového koronavírusu uskutočnia až v lete 2021.



Japonská televízia NHK oslovila v prieskume 78 sponzorských spoločností, z ktorých odpovedalo 57. Zhruba dvanásť percent z nich plánuje pokračovať v zmluvách, no približne 65 percent ani nezačalo rokovať s organizátormi o predĺžení spolupráce. Väčšina opýtaných neodpovedala, ako by zareagovala, ak by v súvislosti s preložením podujatia musela vynaložiť ďalšie finančné prostriedky. Štrnásť percent by si to nemohlo dovoliť, prípadne mohlo len do určitej výšky.



Niektorí sponzori sa obávajú správ, že OH a PH by sa napokon vôbec nemuseli uskutočniť, pokiaľ by sa nemohli konať ani na budúci rok. Zároveň poukázali na to, že usporiadanie podujatia bez prítomnosti divákov by sa z ich pohľadu rovnalo zrušeniu. Informoval o tom portál NHK.