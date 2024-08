Lyles zvládol so šťastím prvý krok, vyhral stovku: Ťažká bitka

Paríž 5. augusta (TASR) - Americký šprintér Noah Lyles vzišiel z najtesnejšieho finále stovky olympijskej histórie ako víťaz. Prekonal tak pravdepodobne najťažší krok na ceste za významným historickým zápisom, ktorým môže byť zisk troch, alebo i štyroch zlatých medailí pod piatimi kruhmi.



Lyles má zálusk v Paríži minimálne zopakovať zlaté treble, ktoré predviedol pred rokom na MS v Budapešti. Avizoval však, že by chcel získať štyri zlaté medaily, okrem 100 m, 200 m a 4x100 m by rád bežal aj rozbeh štafety 4x400 m, čo je však v rukách amerických trénerov.



Jeho sen sa však mohol rýchlo rozplynúť. Lyles sa síce už v maďarskej metropole zbavil nálepky primárne dvojstovkára, no ako líder svetových tabuliek stovky prišiel na olympiádu Jamajčan Kishane Thompson. Dvadsaťsedemročný Američan vyladil formu dobre, v generálke na Paríž na mítingu Diamantovej ligy v Londýne si dokonca zlepšil osobný rekord na 9,81 s. Na čas Thompsona z Kingstonu 9,77 to však stále nestačilo. Jamajčan vo svojom prvom veľkom finále kariéry potvrdil svoju kvalitu, Lylesovi však podľahol o päť tisícin sekundy. Rozhodla možno neskúsenosť Jamajčana, Thompson sa v štvrtej dráhe držal vpredu, no Lyles sa v siedmej na šachovnici lepšie predklonil. "Nemyslel som si, že som to stihol. Dokonca som v cieli povedal Kishanemu, že je to asi tvoje. Potom však vyskočilo moje meno na prvom mieste a to bolo úžasné," priznal po pretekoch Lyles.



Spojené štáty čakali na zlato v najsledovanejšej disciplíne hier 20 rokov a to v mužskej i ženskej kategórii. Naposledy triumfoval v Aténach Justin Gatlin. "Toto som chcel. Bola to ťažká bitka, proti úžasným súperom. Zvládol som to na tom najväčšom svetovom pódiu, pod najväčším možným tlakom," tešil sa Lyles po najnabitejšom finále olympijskej histórie, v ktorom sa všetkých osem finalistov dostalo premiérovo pod 10 sekúnd.



Rodáka z Floridy teraz čaká dvojstovka, v tejto disciplíne už pred troma rokmi prišiel na olympiádu ako favorit na prvenstvo, no získal iba bronz. "V Tokiu som to nezvládol, zle som si rozvrhol sily do jednotlivých kôl. Vtedy som si povedal, že to sa už nestane. Roky som trénoval, všetko smerovalo k tomuto jedinému bodu. Musíte byť dobrý v jednom momente, ale záleží na tom, aby to bol ten posledný," pripomenul Lyles.