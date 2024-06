OH2024: Baránková získala miestenku v olympijskom luku

Bratislava 16. júna (TASR) - Slovensko bude mať tretíkrát za sebou na OH zastúpenie v lukostreľbe žien. Miestenku na OH v Paríži do ženskej súťaže v olympijskom luku získala na záverečnej kvalifikácii v tureckej Antalyi Denisa Baránková. Slovenská lukostrelkyňa si zopakuje účasť z predošlých hier v Tokiu.



Dvadsaťdvaročná Slovenka obsadila v kvalifikácii v Turecku 12. miesto, keď dosiahla 651 bodov. Vyšla jej najmä druhá časť kvalifikácie, v ktorej zaznamenala siedmy najlepší výkon 328 bodov. V prvom kole vyraďovacích bojov mala voľný žreb. V druhom si poradila po dramatickom priebehu s krajankou Kristínou Druskovou 6:4. V boji o účasť v osemfinále zdolala Nataliu Poon Wei Tsing z Hong Kongu (6:2). Rozhodujúci boj o štvrťfinále a aj olympijskú miestenku zviedla Baránková s Alinou Iľassovovou z Kazachstanu, ktorá bola po kvalifikácii piata nasadená. Baránková vyhrala 6:4 a tešila z postupu do Paríža. Informoval o tom portál olympic.sk.



Baránková pred troma rokmi obsadila v Japonsku 33. pozíciu. Aj vtedy si účasť pod piatimi kruhmi vybojovala na pretekoch v Antalyi. Prvou Slovenkou na OH v histórii v ženskej lukostreľbe bola Alexandra Longová v Rio de Janeiro 2016.



Slovensko už má istých 21 miesteniek na OH 2024. Pod piatimi kruhmi sa predstavia strelci Juraj Tužinský, Patrik Jány, Danka Barteková, Vanesa Hocková, Zuzana Rehák Štefečeková a Marián Kovačócy, ďalej vodní slalomári Jakub Grigar, Eliška Mintálová, Matej Beňuš a Zuzana Paňková, cyklistka Nora Jenčušová, ku ktorej pribudne aj jeden muž, atléti Gabriela Gajanová, Viktória Forsterová, Dominik Černý a Hana Burzalová, Robert Kubín vo windsurfingovej triede iQFOiL, zápasník Tajmuraz Salkazanov, boxerka Jessica Triebeľová, stolný tenista Wang Jang a džudista Marius Fízeľ. Podľa neoficiálnych prepočtov mala rozšíriť slovenskú výpravu aj tenistka Anna Karolína Schmiedlová. Slovenská ženská jednotka by mala získať právo štartu na základe svojho postavenia v rebríčku WTA k 10. júnu. Schmiedlovej účasť v Paríži musí ešte potvrdiť Medzinárodná tenisová federácia (ITF).