Khelifová podala žalobu za kybernetické obťažovanie

Paríž 11. augusta (TASR) - Olympijská šampiónka v boxe Imane Khelifová podala počas OH v Paríži oficiálnu žalobu za obťažovanie v online priestore. Alžírčanka získala zlatú medailu v ženskej kategórii do 66 kg, pre svoje mužské črty však počas olympijského turnaja čelila kritike neprajníkov. Tí ju verejne a pod rúškom anonymity masovo aj na sociálnych sieťach kritizovali za to, že súťažila v ženskej kategórii.



Khelifová dostala povolenie súťažiť na olympijskom turnaji v Paríži, a to aj napriek tomu, že podľa Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) neprešla testom spôsobilosti pohlavia. Žalobu podala športovkyňa v piatok na špeciálne oddelenie parížskej prokuratúry, ktoré sa zaoberá bojom proti nenávistným prejavom v online priestore.



"Ako dôvod uvádzame kybernetické obťažovanie zamerané proti Khelifovej. Ide o mizogýnnu, rasistickú a sexistickú kampaň voči mojej klientke," uviedol Khelifovej právny zástupca Nabil Boudi.