Estanguet prevzal olympijský oheň na štadióne Panathinaikos

Atény 26. apríla (TASR) - Organizátori tohtoročných OH v Paríži formálne prevzali olympijský oheň na štadióne Panathinaikos, kde sa v roku 1896 uskutočnili prvé moderné hry. Posledným nosičom pochodne bol grécky vodný pólista Ioannis Fountoulis, oheň následne prevzal prezident organizačného výboru OH 2024 v Paríži Tony Estanguet.



Lampa s ohňom bude v noci na francúzskej ambasáde a v sobotu ho nalodia na plachetnicu Belem, ktorú postavili v roku 1896. Tá vyrazí z prístavu Pireus, plavba do Marseille by mala trvať dvanásť dní a príchod je naplánovaný na 8. mája.



Oheň zapálili 16. apríla v Olympii, kde sa vyše 1000 rokov konali pôvodné olympijské hry. V priebehu desiatich dní prešiel 5000 kilometrov po Grécku vrátane nočnej zastávky v aténskej Akropole.



Olympijské hry sa uskutočnia od 26. júla do 11. augusta. Spomedzi Slovákov je zatiaľ kvalifikovaných 17 športovcov - šesť strelcov, po štyria vo vodnom slalome i v atletike, dvaja v cyklistike a jeden v jachtingu.