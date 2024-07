Francúzi majú pripravené náhradné dejisko na diaľkové plávanie

Paríž 5. júla (TASR) - Ak by rieka Seina nebola vhodná na kúpanie, súťaže v diaľkovom plávaní na OH v Paríži presunú mimo dejisko hier. Informovali o tom organizátori, ktorí vytvorili rezervné miesto vo Vaires-sur-Marne, obci vzdialenej približne 30 kilometrov od hlavného mesta Francúzska.



"Pravidlá Medzinárodnej triatlonovej federácie umožňujú v krajnom prípade zmeniť formát podujatia na duatlon. Aby sme však zaručili, že sa uskutočnia aj disciplíny v diaľkovom plávaní, rozhodli sme sa zriadiť náhradné miesto vo Vaires-sur-Marne. Súťažný areál, ktorý sa už využíva na podujatia vo veslovaní a kanoistike, má všetky potrebné prvky na to, aby sa tam v prípade potreby mohli podujatia uskutočniť," povedal pre agentúru Reuters hovorca OH v Paríži.



Kvalita vody v Seine sa zlepšila, ukázali to údaje zo štvrtka. Tri týždne pred olympiádou ich zverejnili mestské a regionálne orgány, ktoré uviedli, že koncentrácie enterokokov a baktérií E. coli boli v období od 24. júna do 2. júla šesť z deviatich dní pod predpísanými limitmi. Paríž pracuje na čistení Seiny, aby bola pripravená tak, ako počas OH v Paríži v roku 1900. Problémy s kanalizáciou však viedli k zrušeniu plaveckého podujatia pred OH. Anne Hidalgová, starostka Paríža, sa zasadzovala za vyčistenie Seiny. "Máme plnú dôveru v prácu, ktorú vykonal štát, mesto Paríž a všetky zúčastnené strany, aby bola Seina k dispozícii a mohli sa v nej konať plánované podujatia," dodal hovorca.