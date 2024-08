Washington 16. augusta (TASR) - Americká reprezentantka v športovej gymnastike Jordan Chilesová sa nevzdala svojej snahy udržať si bronzovú medailu, ktorú získala v prostných na OH v Paríži.



Ana Barbosuová z Rumunska skončila pôvodne na treťom mieste, ale klesla na štvrté po tom, čo americký tím nebol spokojný s Chilesovej skóre a podal sťažnosť. Američanke sa výsledná známka po preskúmaní zvýšila, vďaka čomu získala bronz.



Následne sa proti rozhodnutiu odvolalo Rumunsko, ktoré uviedlo, že delegácia USA predložila svoju sťažnosť štyri sekundy po uplynutí povoleného časového intervalu jednej minúty.



Chilesová vo svojom vyhlásení uviedla, že ju udalosť výrazne poznačila. "Nemám slov. Toto rozhodnutie považujem za nespravodlivé a je to výrazná rana nielen pre mňa, ale aj pre tých, ktorí ma podporovali. Do tohto športu som vložila svoje srdce a dušu," citovala z jej vyjadrenia agentúra DPA.



Zlato v prostných získala Brazílčanka Rebeca Andradeová a strieborná skončila Simone Bilesová z USA.