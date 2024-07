Francúzka Ferrandová-Prévotová zvíťazila v cross-country

horská cyklistika - cross-country ženy:



1. Pauline Ferrandová-Prévotová (Fr.) 1:26:02 h, 2. Haley Battenová (USA) +2:57, 3. Jenny Rissvedsová (Švéd.) +3:02, 4. Puck Pieterseová (Hol.) +3:23, 5. Evie Richardsová (V. Brit.) +3:27, 6. Laura Stiggerová (Rak.) +4:13, 7. Alessandra Kellerová (Švajč.) +4:41, 8. Samara Maxwellová (N. Zél.) +5:33

Paríž 28. júla (TASR) - Francúzska reprezentantka v horskej cyklistike Pauline Ferrandová-Prévotová získala na OH v Paríži zlatú medailu v nedeľných pretekoch cross-country. Domáca favoritka suverénne triumfovala pred Haley Battenovou z USA a Švédkou Jenny Rissvedsovou.Tridsaťdvaročná Ferrandová-Prévotová je viacnásobná svetová šampiónka v horskej cyklistike, cestnej cyklistike i cyklokrose, no olympijský kov získala až teraz na domácej pôde. V nedeľu rýchlo odskočila súperkám a svoj náskok zvyšovala. Napokon triumfovala jednoznačne s priepastným náskokom takmer troch minút pred Američankou Battenovou a vystúpila na najvyšší stupienok. Pre Francúzsko získala druhú zlatú medailu na prebiehajúcich hrách.Ferrandová-Prévotová debutovala na OH v cross-country na horskom bicykli v Londýne 2012, kde skončila na 25. mieste, o štyri roky neskôr v Riu de Janeiro preteky nedokončila a pred tromi rokmi v Tokiu skončila po páde desiata.