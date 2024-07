Kubín bol po prvej jazde v triede iQFoil na 19. mieste

Marseille 29. júla (TASR) - Slovenský windsurfista Róbert Kubín figuroval po prvej jazde v triede iQFoil na OH 2024 na 19. mieste. Za najrýchlejším Francúzom Nicolasom Goyardom zaostal o 54 stotín sekundy.



Jachtárom v Marseille zatiaľ nepraje počasie, prevažne pre slabý vietor sa ani v pondelok nepodarilo dodržať harmonogram súťaže. Odjazdiť by sa malo do štvrtka 20 jázd, po ktorých desať najlepších postúpi do vyraďovacej časti.