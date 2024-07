Kubín v nedeľu nejazdil, súťaže vo windsurfingu odložili

Marseille 28. júla (TASR) - Slovenský reprezentant v jachtingu Róbert Kubín nezasiahol v nedeľu do súťažného diania na OH 2024. Súťaže vo windsurfingu vrátane jeho triedy iQFoil totiž pre premenlivý vietor a horúčavy odložili na ďalšie dni.



Kubín mal v nedeľu od 13.43 h absolvovať dokopy štyri jazdy. Organizátori v Marseille dlhý čas čakali na vietor, ktorý by bol vhodný na súťaženie, keďže sa však podmienky nezlepšili, svoje snahy vzdali, informovala agentúra Reuters.