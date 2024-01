Macron očakáva od Francúzov najlepšiu päťku v medailovej tabuľke

Paríž 23. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron dúfa, že jeho krajina obsadí popredné miesta v medailovej tabuľke na nadchádzajúcich olympijských hrách v Paríži. Očakáva, že Francúzi budú v tejto štatistike v najlepšej päťke.



Macron navštívil v utorok národný tím džuda a v prejave na pôde Národného inštitútu športu a výkonnosti vyzval na "príkladnú organizáciu" hier. Ďalej dodal, že umiestnenie medzi najlepšími piatimi krajinami je "dosiahnuteľný viac ako kedykoľvek predtým". Domáca krajina disponuje rekordným počtom 800 olympijských a paralympijských športovcov.



"Je to o pevnej vôli. Je to o tom, že sme hladnejší ako ostatní. Vy ste, však? Mali by ste byť! Je to príležitosť, ktorá sa naskytne raz za život. Doma, pred domácim publikom," citovala Marrona agentúra AP. Za hlavné výzvy označil bezpečnosť, verejnú dopravu a dostupnosť.



Každý deň olympijských hier bude v nasadení približne 30.000 policajtov a francúzska armáda plánuje prispieť 15.000 vojakmi. Podujatie sa koná v Paríži od 26. júla do 11. augusta a paralympiáda je na programe od 28. augusta do 8. septembra.



Slovensko posiela predbežne na podujatie historicky najmenšiu výpravu s trinástimi športovcami. Účasť vo francúzskej metropole si už zabezpečili športoví strelci Zuzana Rehák Štefečeková, Danka Barteková, Vanessa Hocková, Marián Kovačocy a Patrik Jány, vodní slalomári Jakub Grigar, Eliška Mintálová, Matej Beňuš a Zuzana Paňková, aj atlétky Gabriela Gajanová a Viktória Forsterová. Slovensko má istú aj jednu mužskú a jednu ženskú miestenku do cestných cyklistických pretekov s hromadným štartom.