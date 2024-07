OH2024: Morvay dostal povolenie nahradiť v nominácii Úradníka

Bratislava 20. júla (TASR) - Chodec Michal Morvay bude súčasťou slovenskej výpravy na olympiáde v Paríži. Komisia, v ktorej má zastúpenie Medzinárodný olympijský výbor (MOV), Svetová atletika (WA) a organizačný výbor OH 2024, vydala súhlasné stanovisko k návrhu, aby mohol nahradiť Miroslava Úradníka. V sobotu o tom informoval oficiálny server Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).



Úradník má aktuálne zastavenú činnosť pre nezrovnalosti v biologickom pase. Morvay ho nahradí v oficiálnej nominácii pre disciplínu miešaná štafeta. Očakáva sa, že v novej atletickej disciplíne bude Slovensko pod piatimi kruhmi reprezentovať dvojica, ktorá vybojovala miestenku, teda Hana Burzalová a Dominik Černý.



Morvay bude pripravený zaskočiť za Černého, ktorý bude rovnako ako Mária Katerinka Czaková štartovať najprv na trati 20 km. "Dnes som sa dozvedel správu, že moja účasť na OH bola schválená, z čoho sa teším. Bude to moja druhá olympijská účasť po Tokiu a samozrejme urobím maximum pre reprezentáciu SR, akákoľvek bude moja úloha. Našťastie som s Marikou Czakovou na príprave v Taliansku, takže normálne trénujem," informoval Morvay podľa serveru atletika.sk.



Chodecká dvadsiatka je v kategórii mužov i žien na programe už v prvý deň atletických súťaži v Paríži a to vo štvrtok 1. augusta. Miešaná štafeta sa pôjde v stredu 7. augusta.