OH 2024:Parížski organizátori po kritike zmenia jedno z dejísk turnaja

Paríž 24. marca (TASR) - Organizátori OH 2024 v Paríži sa po kritike rozhodli vyradiť jedno z plánovaných dejísk basketbalového turnaja. Hala výstaviska Porte de Versailles v južnej časti metropoly bola podľa viacerých francúzskych hráčov nevyhovujúca pre vrcholné podujatie.



Jeden z hlavných kritikov výberu haly, primárne určenej pre veľtrhy a poľnohospodárske výstavy, bol francúzsky reprezentant Rudy Gobert z tímu NBA Utah Jazz. Ten spochybnil napríklad aj výšku jej stropu, ktorá síce zodpovedá predpisom FIBA, no nedovolila by inštalovať digitálnu kocku nad stred ihriska. "Nechcem hrať v hale, kde si budem pri streľbe búchať hlavu. Nedáva mi to zmysel. Pre mňa je to premárnená príležitosť. Mám rád poľnohospodárstvo, ale na hranie basketbalu... Očividne to svedčí o nedostatku rešpektu k nášmu športu," povedal Gobert ešte pred oznámením zmeny.



"Organizačný výbor hier a FIBA sa dohodli na hľadaní nového dejiska pre zápasy základných skupín mužského a ženského basketbalového turnaja, ktoré sa už nebudú hrať v hale Arena Paris Sud," uviedli vo štvrtok v stanovisku pre agentúru AFP organizátori OH 2024 v Paríži. Záverečné boje o medaily v basketbale sa uskutočnia v známej hale Bercy. Ikonické parížske námestie Place de La Concorde bude zasa dejiskom turnaja v 3x3 basketbale.