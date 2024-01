Letná olympiáda sa blíži. Ktorých Slovákov uvidíme tento rok v Paríži?

Slovenská reprezentantka v streleckej disciplíne skeet Danka Barteková (vľavo) a slovenská reprezentantka v streleckej disciplíne trap Zuzana Rehák - Štefečeková počas tlačovej konferencie 12. apríla 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 19. decembra (TASR) - Slovenský šport má krátko pred Vianocami istých 13 miesteniek pre súťažiacich na OH 2024 v Paríži, 11 z nich je na meno. Účasť vo francúzskej metropole si už zabezpečili športoví strelci Zuzana Rehák Štefečeková, Danka Barteková, Vanessa Hocková, Marián Kovačócy a Patrik Jány, vodní slalomári Jakub Grigar, Eliška Mintálová, Matej Beňuš a Zuzana Paňková, aj atlétky Gabriela Gajanová a Viktória Forsterová. Slovensko má istú aj jednu mužskú a jednu ženskú miestenku do cestných cyklistických pretekov s hromadným štartom. Na OH 2020 (v roku 2021) v Tokiu štartovalo 41 slovenských športovcov.Strelectvo bude v Paríži zastúpené pätnástimi vzduchovými, brokovými a pištoľovými disciplínami. Slovensko má zatiaľ istú účasť v štyroch. Ako prvá si ju vybojovala skeetarka Vanessa Hocková ešte na MS 2022 v Osijeku, kde obsadila štvrté miesto. Kvótu dvoch športovkýň doplnila v tejto disciplíne úradujúca majsterka sveta i Európy Danka Barteková. Miestenku získala práve na svetovom šampionáte v Baku. Zuzana Rehák-Štefečeková bude v trape obhajovať zlato z olympiády v Tokiu.Medzi trapistami sa predstaví aj Marián Kovačócy, ktorý ukoristil v Baku striebro a získal svoj prvý cenný kov na MS od zlata v Maribore 2009. Na OH bude štartovať po osemročnej prestávke. Päticu už kvalifikovaných strelcov doplnil Patrik Jány vďaka zisku striebra vo vzduchovej puške 10 m na ME v Talline. Slovenskí strelci môžu ešte o Paríž zabojovať na aprílových kvalifikačných turnajoch v Brazílii (vzduchové, pištoľ) a Katare (brokové) - v každej disciplíne sú k dispozícii dve miestenky. Na európskom šampionáte v Győre (24. 2.- 3. 3.) sú v disciplínach na 10 metrov v hre po dve miestenky- Rovnaký počet aj na ME v súťažiach na 25 m a 50 m v Osijeku (23. 5.- 9. 6.) i na kontinentálnom šampionáte v brokových zbraniach v Lonate (15. 5.- 27. 5.).Vo vodnom slalome prvýkrát v slovenskej histórii nerozhodovali o miestenkách interné nominačné preteky. Nahradila ich interná súťaž zložená zo záverečných dvoch podujatí SP a MS. Počítali sa výsledky z La Seu d’Urquell, Paríža a svetového šampionátu v Londýne. Tam vyjazdili Slováci aj účasť pre svoju krajinu vo všetkých disciplínach, Eliška Mintálová navyše získala titul vicemajsterky sveta v K1. Jakub Grigar v interných pretekoch v kajaku tesne zdolal Martina Halčina i Adama Gonšenicu a bude obhajovať striebro z Tokia. Matej Beňuš si zaistil Paríž konzistentnými výkonmi v sezóne, v ktorej strieborný olympijský medailista z OH 2016 siahal aj na celkový triumf v SP. V C1 sa predstaví aj Zuzana Paňková, devätnásťročná "obojživelníčka" absolvuje olympijskú premiéru. Kajakári majú istý štart aj v novej disciplíne kajak kros, kde si môžu ešte vybojovať miestenku traja špecialisti na budúcoročnom podujatí SP v Prahe-Tróji.Atlétka Gabriela Gajanová získala miestenku do Paríža na mítingu World Athletics Continental Tour v Bellinzone, kde dosiahla v behu na 800 m čas 1:58,78 min a limit prekonala o 1,06 s. Viktória Forsterová si zabezpečila účasť na OH 2024 vďaka úspešnému vystúpeniu na Svetovej letnej univerziáde v čínskom Čchceng-tu. V disciplíne 100 m cez prekážky vybojovala zlatú medailu, časom 12,72 s vytvorila slovenský rekord a splnila aj olympijský kvalifikačný limit pre Paríž (12,77). Ďalší slovenskí reprezentanti na čele so šprintérom Jánom Volkom sa môžu kvalifikovať na olympiádu cez splnenie limitu, alebo cez rebríček Svetovej atletiky (WA).V cyklistike sa na OH 2024 predstaví dokopy 514 pretekárov, 257 mužov a žien v 22 medailových súťažiach naprieč piatimi disciplínami (cesta, dráha, horská, BMX a BMX freestyle). Slovensko má zatiaľ iba dve miestenky v cestnej cyklistike - jeden muž a jedna žena sa predstavia v pretekoch s hromadným štartom. O konkrétnych menách rozhodne Slovenský zväz cyklistiky (SZC) na základe momentálnej výkonnosti a interných kritérií až tesne pred Parížom. Slovensko nemá na základe rebríčka či výsledkov na MS právo nominovať pretekárov do časovky. V cestnej cyklistike už určite nebude súťažiť Peter Sagan, trojnásobný majster sveta by chcel v Paríži štartovať na horskom bicykli. V cross country sa postaví na štart iba 36 mužov a žien. Z 34 miesteniek sa až 27 rozdelí na základe postavenia v kvalifikačnom rebríčku UCI. Krajiny na prvých ôsmich miestach môžu nominovať po dvoch pretekárov, na 9. až 19. priečke po jednom. Slovensko figurovalo v decembrovom rebríčku s 1396 bodmi až na 34. pozícii. Na devätnáste Čile strácalo priepastných 1631 bodov. Sagan má ešte šancu získať od organizátorov voľnú kartu.Po prvý raz od OH 1996 v Atlante bude pod piatimi kruhmi chýbať slovenský štvorkajak rýchlostných kanoistov. Kvarteto Denis Myšák, Samuel Baláž, Csaba Zalka, Adam Botek sa totiž na MS v Duisburgu neprebojovalo do A-finále na 500 m a celkovo obsadilo až 12. miesto. Svetový šampionát bol pre K4 jedinou šancou dostať sa na olympiádu. Slovenskí "štrekári" zatiaľ nezískali žiadnu miestenku do Paríža, singlisti a deblisti ešte budú mať šancu 8.-9. mája na dodatkovej európskej kvalifikácii v Szegede. V K1 i C1 postúpia do Paríža dvaja najrýchlejší, v K2 i C2 iba víťazná loď. Pre Erika Vlčeka by bola parížska olympiáda rekordná siedma v kariére, ako člen káštvorky získal dve strieborné a dve bronzové medaily.V tenise bude rozhodujúce postavenie vo svetových rebríčkoch WTA a ATP k 10. júnu po Roland Garros. O olympijské kovy sa bude bojovať práve na parížskej antuke v dejisku druhého grandslamového turnaja roka. Vo dvojhre sa kvalifikuje 56 mužov a žien. Ak chcú ísť na olympiádu, musia v štvorročnom cykle figurovať minimálne v dvoch nomináciách na stretnutia Pohára Billie Jean Kingovej resp. Davisovho pohára. V singlových súťažiach bude v pavúku 64 hráčov. Šesť miesteniek pridelia kontinentom, jedna je vyhradená pre bývalého olympijského šampióna či šampiónku. V singli môže každá krajina postaviť maximálne štyroch hráčov, vo štvorhre a mixe maximálne dva páry. V elitnej singlovej stovke je zo Slovákov momentálne iba Anna Karolína Schmiedlová, ktorá figuruje v rebríčku WTA na 72. mieste. Najlepší mužský singlista Alex Molčan je na 119. priečke. Na OH 2020 v Tokiu štartovali Norbert Gombos, Lukáš Klein a deblový špecialista Filip Polášek.V stolnom tenise sa na OH predstaví dokopy 172 hráčov, 86 mužov i žien. Z jednej krajiny môže byť maximálne šesť na päť medailových podujatí - dvojhra mužov a žien, tímová súťaž mužov a žien a mix. Vo dvojhrách môže nasadiť jedna krajina maximálne dvoch mužov a dve ženy. V tímoch sa v oboch kategóriách predstaví 16 krajín po troch hráčoch. Miestenky si vybojuje najlepších osem tímov z MS družstiev, ktoré sa uskutočnia od 16. do 25. februára v kórejskom Pusane aj za účasti oboch slovenských družstiev. Slovenky sa kvalifikovali na svetový šampionát vďaka postupu do štvrťfinále na septembrových ME vo švédskom Malmö, muži budú na MS štartovať vďaka postaveniu v rebríčku. V mixoch majú už účasť medzi 16 pármi istú organizátori a víťazi kontinentálnych šampionátov. Ďalší štyria pôjdu zo svetovej kvalifikácie. Posledných päť miesteniek vzíde z redukovaného svetového rebríčka k 7. máju. Slovákom Barbore Balážovej a Ľubomírovi Pištejovi patrilo v decembri 17. miesto, pred nimi však boli až štyri čínske dvojice či dve z Kórejskej republiky, pričom každá krajina môže vyslať len jeden tím.V bedmintone je do Paríža garantovaných celkovo 172 miesteniek (86 ženy + 86 muži). Na prideľovanie kvót vo dvojhrách aj miešanej štvorhre sa použijú rebríčky z 30. apríla 2024. Každý zoznam bude zahŕňať výsledky dosiahnuté v období od 1. mája 2023 do 28. apríla 2024. Najlepší Slovák Milan Dratva figuroval k 28. novembru v kvalifikačnom rebríčku na 224. mieste. Medzi ženami je najvyššie Katarína Vargová na 190. priečke.V zápasení zatiaľ nemajú Slováci istú žiadnu miestenku na OH. Prvú možnosť získať ju mali na septembrových MS v Belehrade, kde sa im to však nepodarilo. Zostávajú ešte dve príležitosti. Prvou je európsky kvalifikačný turnaj v Baku (4.-7. apríla), z ktorého na OH postúpia najlepší dvaja z každej hmotnostnej kategórie - teda obaja finalisti. Druhou a poslednou šancou je svetový kvalifikačný turnaj v Istanbule (9.-12. mája), odkiaľ si olympijské miestenky vybojujú traja najlepší - obaja finalisti, plus víťaz duelu medzi dvoma bronzovými medailistami. Kvóta plac patrí národnému zväzu a nie nutne danému športovcovi, ktorý miestenku získal.V džude rozhoduje výlučne svetový rebríček, uzávierka je 23. júna 2024. Marius Fízeľ ako 5. z ME v Montpellieri v kategórii nad 100 kg je hlavný slovenský kandidát na miestenku, ale bude to mať náročné. Môže získať miestenku na meno, alebo cez národnú kvótu, v ktorej Slovensko súperí s inými európskymi krajinami.V boxe sa bude súťažiť v 13 hmotnostných kategóriách (7 muži a 6 ženy). V Tokiu malo Slovensko jediného zástupcu a nim bol v kategórii do 75 kg Andrej Csemez. Dvadsaťpäťročný boxer chcel zabojovať o miestenku do Paríža na júnových európskych hrách v Poľsku, no do olympijskej kvalifikácie napokon nezasiahol pre zdravotné problémy. Po kontinentálnej fáze plánuje MOV usporiadať v úvodnej polovici roku 2024 dva svetové kvalifikačné turnaje, na ktorých sa rozhodne o pridelení zostávajúcich miesteniek. Prvý sa uskutoční v Busto Arisizio na okraji Milána (29. februára – 12. marca), druhý sa bude konať v Bangkoku (23. mája – 3. júna).V golfe sa na OH dostane najlepších 60 mužov a 60 žien, rozhodujúce bude poradie v olympijskom rebríčku k 17. júnu 2024. Je to prakticky redukovaný svetový rebríček - miestenku získa najlepších 15 hráčov (najviac štyria z každej krajiny), plus ďalších 35 (najviac však dvaja z jednej krajiny). Zo Slovákov nemá nikto šancu. Obhajca olympijského striebra Rory Sabbatini už nesúťaží v PGA Tour a vo svetovom rebríčku výrazne klesol.Vo veľmi nádejnej pozícii je skejtbordista Richard Tury. Momentálne je na 8. mieste olympijského rebríčka, pričom kvalifikovať by sa malo 22 najlepších. Do OH ešte absolvuje štyri súťaže.Športová gymnastka Barbora Mokošová má ešte malú šancu získať miestenku na májových ME v Rimini, alebo cez seriál Svetového pohára, ktorý je však určený pre špecialistky na náradia.V lukostreľbe je reálnou kandidátkou na miestenku Denisa Baránková. Rozhodne sa o tom na turnaji európskej kvalifikácie 3.-5. mája v nemeckom Essene.Bazénoví plavci na čele s Andreou Podmaníkovou a Richardom Nagyom môžu limity plniť priebežne. V aréne Paris La Defence sa celkovo predstaví 852 plavcov. Z každej krajiny môže štartovať 26 mužov a 26 žien, v každej individuálnej disciplíne maximálne dvaja. Akvabely budú bojovať o olympiádu na februárových MS v Dauhe.Šance oboch slovenských vodnopólových tímov sú nízke, ale žijú. Na OH sa postupuje na základe konečného umiestnenia na ME a MS. Slováci sa od 3. do 16. januára predstavia na kontinentálnom šampionáte v Záhrebe + Dubrovníku, Slovenky od 5. do 13. januára v Eindhovene. Následne sa v Dauhe konajú MS od 2. do 18. februára.V triatlone bude 110 súťažiacich, štyria z nich budú domáci a ďalší štyria dostanú voľnú kartu od MOV. Jedna krajina môže mať maximálne šesť miesteniek. V individuálnych disciplínach nastúpi 26 najlepších pretekárov v olympijskom rankingu, do ktorého sa započítavajú výsledky od 27. mája 2022 do 27. mája 2024. Najvyššie postavený Slovák Richard Varga figuruje až na 186. mieste s 252,74 bodmi. Nádejnejšie vyzerá situácia pre Slovenky - tri zo štyroch sú v prvej stovke. Zuzana Michaličková je na 69. mieste, jej krajanky Romana Gajdošová a Ivana Kuriačková sú na 82. a 83. pozícii.Windsurfista Robert Kubín mladší má v roku 2024 pred sebou dve podujatia, na ktorých môže plniť limity na OH v triede iQFOiL. Prvé je na programe 26.1.- 3.2. v španielskom Lanzarote a sú to zároveň MS v tejto triede. Poslednú šancu získať miestenku do Paríža bude mať 20.-27. apríla-vo francúzskom Hyeres.V športovom lezení po tokijskej premiére, kde sa pretekári prezentovali len v jednej disciplíne, prichádza nový formát. Ten pozostáva zo speedu a kombinácie (boulder a lead). V nej sa predstaví dokopy 40 lezcov s maximom štyroch (dvaja muži, dve ženy) na každú krajinu. Dve miestenky dostali Francúzi a rovnaký počet je aj voľných kariet. Slováci si zatiaľ v kombinácii nezaistili miestenku. V Speede je Slovensko na medzinárodnej scéne bez zastúpenia.