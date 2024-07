Schmiedlová bude hrať v sobotu, Fízeľ a Triebeľová spoznali súperov

Paríž 26. júla (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová vstúpi do bojov na olympijskom turnaji v Paríži už v sobotu. Jej duel s Britkou Katie Boulterovou je naplánovaný ako tretí na kurte číslo 11, teda niekedy po 15.00 h. Stolný tenista Jang Wang nastúpi v prvom kole proti svetovej jednotke Čchu-čchinovi Wangovi z Číny v nedeľu o 10.45 h. V areáli South Paris Areny 4 sa bude hrať na stole číslo jeden.



Boxerka Jessica Triebeľová sa v nedeľu od 21.52 h v North Paris Arene predstaví v kategórii do 66 kg v prvom kole proti štvrťfinalistke OH 2020 Alcinde Lucas dos Santosovej z Mozambiku. Džudista Marius Fízeľ sa vo váhe nad 100 kg stretne podľa žrebu v úvodnom kole (2. augusta) s 18-ročným Gerardom Takayawom z Fidži. V prípade víťazstva nastúpi v osemfinále proti Ališerovi Jusupovovi z Uzbekistanu, ktorý je bronzový medailista z predchádzajúcich majstrovstiev sveta. Informoval portál olympic.sk.