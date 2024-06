Známku k olympiáde v Paríži pokrstila šípom lukostrelkyňa Miškovská

Na snímke poštová známka k Olympijským hrám v Paríži 2024 v rámci 66. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) 28. júna 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 28. júna (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor v piatok predstavil známku k nadchádzajúcim Hrám XXXIII. olympiády aj k následným paralympijským hrám v Paríži. Príležitostné slovenské poštové známky majú zhodne netradičný lukostrelecký námet a vyšli v náklade 100.000 kusov v nominálnej hodnote 1,50 eur.Na 66. valnom zhromaždení pokrstila známku šípom lukostrelkyňa Alexandra Miškovská, ktorá súťažila na OH 2016 ešte ako Longová. Pracovníčka športového oddelenia SOŠV tak symbolicky odštartovala cestu slovenskej olympijskej výpravy do Paríža. Olympionička v lukostreľbe bude vo výprave pôsobiť ako administrátorka.Autorom známky je renomovaný akademický maliar Peter Augustovič.vysvetľuje pre olympic.sk znalec poštových známok Peter Osuský.pokračoval.Slovenská pošta vydáva pravidelne na počesť konania OH a ZOH poštové materiály v súčinnosti so Slovenským olympijským a športovým výborom.uviedol pre olympic.sk Augustovič. Olympijská známka vychádza ako dvojznámka spolu s paralympijskou. Jej námetom je paralukostrelec.