Buršíková obsadila 18. miesto v boulderovej kvalifikácii v Budapešti

Budapešť 20. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovom lezení Martina Buršíková si udržuje šancu na účasť na OH v Paríži. V olympijskej kvalifikačnej sérii v Budapešti absolvovala vo štvrtok boulderovú kvalifikáciu, v ktorej jej patrilo 18. miesto.



Buršíkovej sa podarilo "topnúť" prvé dva bouldre, na treťom dosiahla prvú zónu a na štvrtom padla v kroku do topu. Celkovo získala 64,4 bodu. V piatok ju čaká kvalifikácia v disciplíne lead, ktorá rozhodne o jej postupe do semifinále. Ak sa prebojuje medzi 20 najlepších v kombinácii boulderu a leadu, existuje šanca postupu na OH 2024.



Slovenka predtým získala v prvej časti olympijskej kvalifikačnej série v Šanghaji šesť bodov, patrilo jej 35. miesto zo 48 pretekárok. Výsledky zo Šanghaja a Budapešti sa sčítajú. Miestenku do Paríža si vybojuje 12 najlepších lezkýň.