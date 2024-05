Kvalifikáciu v Sarajeve absolvuje kvarteto Slovákov

Sarajevo 14. mája (TASR) - Kvarteto slovenských reprezentantov v stolnom tenise sa predstaví od stredy do nedele v Sarajeve na európskej olympijskej kvalifikácii vo dvojhre. V družstvách a v mixe sa Slovákom vybojovať si miestenku do Paríža nepodarilo, v singli sa o to v bosnianskej metropole pod taktovkou trénera Jaromíra Truksu pokúsia Wang Jang, Ľubomír Pištej, Tatiana Kukuľková a Barbora Balážová.



V Sarajeve sa bude hrať o päť miesteniek v oboch kategóriách. Kvalifikácia bude pozostávať z troch fáz. Prvá sa bude hrať v dvanástich skupinách (streda a štvrtok), z ktorých si prví dvaja zaistia postup do vyraďovacej časti. Druhá fáza (piatok a sobota) bude pozostávať z 24-členného pavúka, jeho finalisti (finále sa už nehrá - pozn.) si vybojujú olympijskú miestenku. V tretej fáze (sobota a nedeľa) sa predstavia hráči a hráčky, ktoré sa ešte nekvalifikovali. Opäť postúpia obaja finalisti a potom ešte aj víťaz duelu medzi zdolanými semifinalistami.



Európska stolnotenisová únia (ETTU) zverejnila menoslov účastníkov aj s nasadením. Slováci figurujú v popredí týchto listín, zostavených na základe svetového renkingu k 14. máju. Zo 42 zúčastnených žien patrí Kukuľkovej pozícia štvorky a Balážová je desiatka. Medzi 46 mužmi je Wang Jang štvrtý nasadený a Pištej dvanásty, čo pri dvanástich skupinách znamená, že reprezentanti SR budú podľa rebríčkového postavenia ich najväčší favoriti.



Pre Európu je určených šesť kontinentálnych miesteniek, informoval v tlačovej správe Slovenský stolnotenisový zväz. Po päť z nich v oboch kategóriách rozdajú na kvalifikačnom turnaji v Sarajeve a zvyšné šieste podľa rebríčka k 11. júnu 2024, keď sa skončí proces kvalifikácie na OH 2024 v Paríži.