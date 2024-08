Kórejčanka Kim Ye-ji skolabovala na tlačovke po návrate domov

Soul 9. augusta (TASR) - Juhokórejská strelkyňa Kim Ye-ji, ktorá získala striebro na olympijských hrách vo vzduchovej pištoli miešaných tímov na 10 m, skolabovala na tlačovej konferencii po prílete do rodnej krajiny. Dôvodom boli zrejme stres a vyčerpanie.



Tridsaťjedenročná pištoliarka, z ktorej jej chladné správanie a vzhľad na parížskych hrách urobili senzáciu na sociálnych sieťach, sa stretla s médiami v provincii Imsil na juhu krajiny, keď náhle odpadla. Kim Ye-ji o chvíľu nadobudla vedomie a previezli ju do nemocnice, informoval predstaviteľ provincie.



Zároveň odmietol nepravdivé informácie, ktoré sa šírili, že potrebovala resuscitáciu. Kim podľa neho zostane v nemocnici na pozorovaní, kým sa úplne nezotaví, pričom dodal, že po OH pravdepodobne trpí vyčerpaním.



Kim Ye-ji sa stala fenoménom sociálnych médií vďaka futuristickým okuliarom, ktoré nosí na zlepšenie presnosti, a svojmu "cool" štýlu, ktorý jej doma vyslúžil prezývku "usmievajúci sa zabijak". Informovala agentúra Reuters.