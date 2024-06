Jabeurová nebude hrať v Paríži

Paríž 17. júna (TASR) - Tuniská tenistka Ons Jabeurová nebude hrať na olympijských hrách v Paríži. Desiata hráčka svetového rebríčka WTA v pondelok oznámila, že sa tak rozhodla pre obavy, ako by sa jej telo prispôsobilo antukovému povrchu, ktorý bude na turnaji.



Jabeurová zakončila svoju antukovú sezónu začiatkom tohto mesiaca postupom do štvrťfinále na Roland Garros. Dvadsaťdeväťročná hráčka sa momentálne pripravuje na trávnatej ploche a potom plánuje hrať na tvrdých povrchoch pred US Open asi dva týždne po skončení hier. "Po konzultácii s mojím lekárskym tímom ohľadom účasti na olympijských hrách v Paríži sme sa rozhodli, že rýchla zmena povrchu a potrebná adaptácia tela by ohrozili moje koleno a ohrozili zvyšok mojej sezóny," napísala trojnásobná grandslamová finalistka na sociálnych sieťach. Jabeurová predtým štartovala na olympijských hrách v rokoch 2012, 2016 i 2022.