Kerberová sa rozlúčila s kariérou prehrou s Čeng Čchin-wen

tenis - ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Čeng Čchin-wen (Čína-6) - Angelique Kerberová (Nem.) 6:7 (4), 6:4, 7:6 (6)

Paríž 31. júla (TASR) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová sa rozlúčila s kariérou vo štvrťfinále dvojhry olympijského turnaja, v ktorom prehrala so šiestou nasadenou Čeng Čchin-wen 7:6 (4), 4:6, 6:7 (6). Číňanka sa v boji o finále stretne s víťazkou súboja medzi svetovou jednotkou Poľkou Igou Swiatekovou a turnajovou osmičkou Danielle Collinsovou z USA.Kerberová už minulý týždeň oznámila, že po olympiáde ukončí profesionálnu kariéru. Bývalá svetová jednotka a trojnásobná grandslamová šampiónka bola blízko postupu do semifinále, proti Čeng Čchin-wen vyhrala prvý set, no v treťom neudržala náskok 4:1 a prehrala ho v tajbrejku. Tridsaťšesťročná Nemka sa vrátila v januári do súťažného kolotoča po materskej pauze, ale nedokázala získať späť starú formu.