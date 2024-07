Nadal s Alcarazom vypadli vo štvrťfinále štvorhry

Paríž 31. júla (TASR) - Španielski tenisti Carlos Alcaraz a Rafael Nadal vypadli na olympijskom turnaji v Paríži vo štvrťfinále štvorhry. Hviezdne duo, ktoré médiá nazvali "Nadalcaraz", prehralo v stredu so štvrtou nasadenou americkou dvojicou Austin Krajicek, Rajeev Ram 2:6, 4:6.



Pre Nadala to bolo zrejme posledné vystúpenie na dvorcoch areálu Roland Garros, kde počas svojej kariéry získal rekordných 14 grandslamových titulov. Tridsaťosemročný Španiel predtým podľahol v 2. kole dvojhry na OH v Paríži svojmu veľkému rivalovi a nasadenej jednotkej Srbovi Novakovi Djokovičovi 1:6, 4:6. Nadal už predtým uviedol, že o svojej budúcnosti rozhodne po olympiáde.



Nadal nepridal pod piatimi kruhmi ďalší cenný kov. V zbierke mu zostali dva a oba zlaté. Vo dvojhre sa tešil v roku 2008 v Pekingu a v debli pred ôsmimi rokmi v Riu de Janeiro.