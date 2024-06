Ruskí tenisti Chačanov a Samsonovová odmietli štartovať na OH v Paríži

Lausanne 28. júna (TASR) - Ruskí tenisti Karen Chačanov a Ľudmila Samsonovová odmietli štartovať na OH v Paríži. V piatok to potvrdil Medzinárodný olympijský výbor (MOV).



Namiesto Chačanova so Samsonovovou dostali pozvánku 50. hráč svetového rebríčka ATP Pavel Kotov a Anna Kalinská, ktorej patrí v rebríčku WTA 17. miesto.



Na olympiáde sa pod neutrálnou vlajkou predstaví osem hráčov z Ruska, pozvanie prijali aj Roman Safiullin (43.) či Jekaterina Alexandrovová (22.). Informácie priniesla agentúra AP.