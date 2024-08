VIDEO: Schmiedlová považuje 4. miesto za veľký úspech: Životné zápasy

Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová označila svoje vydarené účinkovanie na olympijskom turnaji v Paríži za obrovský úspech. Konečné štvrté miesto si vybojovala podľa vlastných slov po životných zápasoch.



Dvadsaťdeväťročná Slovenka zdolala v Paríži postupne Britku Katie Boulterovú, Beatriz Haddadovú Maiovú z Brazílie, Talianku Jasmine Paoliniovú a vo štvrťfinále triumfovala nad Češkou Barborou Krejčíkovou. Potom prišla semifinálová prehra s Chorvátkou Donnou Vekičovou a v súboji o bronz už nedopustila prekvapenie na svoj úkor svetová jednotka rebríčka WTA Iga Swiateková. Napriek trpkému koncu bez zisku cenného kovu hodnotí svoju olympijskú premiéru pozitívne. "Oddýchla som si a už si to začínam viac uvedomovať. Bol to pre mňa obrovský úspech. Semifinále však bude stále mrzieť. Ja som od začiatku nemala čo stratiť, dostala som sa na olympiádu relatívne na poslednú chvíľu. Išla som si po zážitok a skúsenosť. Nemala som na seba veľký tlak, čo mi pomáhalo. Súperky boli favoritky a ja som nemala čo stratiť. Odohrala som svoje životné zápasy," povedala Schmiedlová. Najviac utkvie v pamäti vyradenie v top forme hrajúcej Paoliniovej a úradujúcej wimbledonskej šampiónky Krejčíkovej: "Sú to hráčky top 10 na svete. Musela som podať výborný výkon, aby som to zvládla. To sa mi podarilo, keďže som hrala naozaj dobre a z toho som mala najväčšiu radosť."







Schmiedlová si po životnom úspechu vytýčila ciele do ďalšieho priebehu sezóny. "Nemám ich príliš väčšie, ako tomu bolo doteraz. Chcela by som tento rok uhrať niečo na grandslame, čo sa mi doteraz nepodarilo. Dúfam, že US Open bude trochu lepšie, to by mi urobilo veľkú radosť, keby som uhrala jeden dva dobré zápasy," poznamenala Schmiedlová, ktorej kariérovým maximom na grandslamoch je vlaňajšie osemfinále z Roland Garros, ktorého dvorce hostili aj olympijský turnaj.



Vďaka štvrtej priečke vylepšila slovenské singlové tenisové maximum v ére samostatnosti. Daniela Hantuchová postúpila na OH 2012 v Londýne do osemfinále, rovnako ako Dominika Cibulková na OH 2008 v Pekingu a Karina Cíleková Habšudová na OH 2000 v Sydney i na OH 1996 v Atlante. Za éry ČSSR vybojoval Miloslav Mečíř na OH 1988 v Soule zlatú medailu vo dvojhre a bronzovú vo štvorhre po boku Milana Šrejbera. Práve Mečíř na utorňajšej tlačovej konferencii v NTC vyzdvihol Schmiedlovej výkony pod piatimi kruhmi: "Myslím si, že to bolo fantastické vystúpenie. Všetci sme s očakávaním sledovali, či sa na olympiádu vôbec dostane. V každom zápase mala silnejšie hráčky, takže od prvého kola prekvapovala, čo nás veľmi tešilo. Všetka česť za výsledky, ktoré dosiahla. Budeme si to dlho pamätať."









Tréner slovenskej tenisovej jednotky Ladislav Simon sa vyjadril k formátu turnaja v jeho záverečnej fáze, ktorý nepovažuje za spravodlivý. Takisto poukázal na to, že hráčky v Paríži nezískali žiadne body do svetového rebríčka: "Mňa mrzia iba dve veci, podľa mňa by si obe semifinalistky zaslúžili na olympijskom turnaji bronz. Nechať ich hrať o tretie miesto je kruté. Druhá vec je, že za olympijský turnaj nie sú body do rebríčka WTA, keď v rovnakom čase sa koná 500-tisícový turnaj v USA vo Washingtone. Hráčky na slabšie obsadenom turnaji môžu bodovať a tieto nie. Pre kompetentných je to na zamyslenie a do budúcna by sa to malo určite zmeniť."