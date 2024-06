OH2024: Tury postúpil v Budapešti do finále disciplíny street

Budapešť 22. júna (TASR) - Slovenský reprezentant v skejtbordingu Richard Tury postúpil do finále disciplíny street v rámci olympijskej kvalifikačnej série v Budapešti. V sobotnom semifinále obsadil so ziskom 248,20 bodu siedmu priečku. Do finále sa prebojovalo osem najlepších.



Budapešť je pre Turyho záverečná zastávka v kvalifikácii na tohtoročné OH v Paríži. Slovenský reprezentant je veľmi blízko ku svojej premiérovej olympiáde. V marci sa dostal do finále podujatia WST Dubai Street, v ktorom obsadil piatu priečku. Pred podujatím v Maďarsku figuroval v kategórii street na 12. mieste olympijského rebríčka. Ten sa uzatvára 23. júna. Miestenku do Paríža si zaistí najlepších dvadsať pretekárov v každej disciplíne.