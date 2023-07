V stredu sa začne odpočítavať rok do olympijských hier v Paríži

Na snímke vedúci slovenskej výpravy na letné olympijské hry 2024 v Paríži Roman Buček počas tlačovej konferencie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) k spusteniu odpočítavania roka do štartu letných olympijských hier v Bratislave v utorok 25. júla 2023. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 25. júla (TASR) - V stredu odštartuje odpočítavanie jedného roka do Hier XXXIII. olympiády v Paríži. Slovensko má zatiaľ len tri isté miestenky, no kvalifikačné boje v takmer všetkých športoch stále prebiehajú a športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a designovaný vedúci slovenskej výpravy Roman Buček verí, že reprezentantov bude viac ako pred dvoma rokmi v Tokiu. V metropole Japonska malo Slovensko 41 športovcov - 27 mužov a 14 žien a bol to v ére samostatnosti historicky najmenší počet slovenských účastníkov OH.Isté miesta majú zatiaľ len strelci - obhajkyňa olympijského zlata z Tokia 2020 Zuzana Rehák Štefečeková v trape, Vanessa Hocková v skeete a Patrik Jány vo vzduchovej puške na 10 m, pričom bude môcť nastúpiť aj v ľubovoľnej malokalibrovke.povedal Buček.Počas uplynulých bol v dejisku hier, kde sa konal seminár národných výborov s organizátormi. Na ňom informovali o priebehu príprav, výstavbe infraštruktúry i ďalších oblastiach.uviedol Buček.Organizátori čelia rok pred štartom hier viacerým výzvam. Veľkou témou je bezpečnosť najmä v súvislosti s otváracím ceremoniálom. V Paríži sa totiž nebude konať na štadióne, ako býva zvykom, ale v centre mesta, pričom výpravy a športovci sa budú plaviť na lodiach po Seine. Podľa organizátorov bude ceremoniál veľkolepý, sledovať na brehoch by ho malo až 500-tisíc ľudí, z toho veľká väčšina zadarmo. Protokolárna časť na Trocadére neďaleko Eiffelovej veže bude už pre platiacich.povedal Buček. V pohotovosti by mali byť aj protidronové systémy či špeciálne kybernetické opatrenia.Francúzsko v uplynulých týždňoch čelí aj obrovským protestom pre plánovanú dôchodkovú reformu a ďalšie vyvolala smrť 17-ročného mladíka, ktorého zastrelila polícia pri cestnej kontrole. Organizátori však veria, že podobné udalosti nenarušia prípravy ani samotné hry: "Tento problém je na pleciach organizátorov a veríme, že vnímajú situáciu, aká je v Paríži a dokážu zabezpečiť bezpečnosť pre všetkých. Škvrnou na prípravách je aj júnová razia v sídle organizátorov, ktorá súvisí s podozreniami z korupcie. Polícia zaistila aj sídlo spoločnosti Solideo, ktorá je zodpovedná za stavbu olympijských dejísk. Razie prebehli aj v sídlach viacerých spoločností a konzultantov, ktorí spolupracujú na organizácii hier. Ďalšie vyšetrovanie sa začalo vlani a nasledovalo po audite zo strany francúzskej protikorupčnej agentúry. Zameriava sa na možný konflikt záujmov a klientelizmus.povedal Buček.Metropola Francúzska privíta športový sviatok od 26. júla do 11. augusta 2024 a stane sa len druhým mestom v histórii, ktoré zorganizuje letnú verziu podujatia tretíkrát (1900, 1924). Doteraz mal túto výsadu iba Londýn (1908, 1948, 2012). Tretím mestom bude v roku 2028 Los Angeles.Hlavná časť hier sa uskutoční v metropole Francúzska, kde budú niektoré športoviská rozmiestnené pri ikonických pamiatkach ako napríklad plážový volejbal pod Eiffelovkou či moderný päťboj a jazdci na koni vo Versailles. Hry budú hostiť aj ďalšie francúzske mestá, strelci budú súťažiť v Národnom streleckom centre Chateauroux, jachtári v Marseille, futbalisti na viacerých francúzskych štadiónoch, hádzanári aj v Lille. A najvzdialenejšou destináciou budú Tahiti, kde sa stretnú surferi.Medzinárodný olympijský výbor (MOV) upravil počet účastníkov OH na 10.500, vďaka čomu sa zníži aj počet členov sprievodu. Medaily sa budú rozdávať v 32 športoch v 329 disciplínach. V programe je aj 22 miešaných súťaží a v 28 športoch je rovné zastúpenie mužov a žien.Organizátori tvrdia, že plánujú, aby sa hry stali prvým športovým podujatím na svete, ktoré bude "pozitívne z hľadiska klímy". Zároveň chcú využívať aj obnoviteľné zdroje a využiť čo najviac už stojacich športovísk a infraštruktúry. Environmentálna kompenzácia zahŕňa financovanie výsadby stromov na pohlcovanie oxidu uhličitého a projekty na ochranu a obnovu lesov a oceánov.Otázna je stále účasť športovcov z Ruska a Bieloruska pre vojnový konflikt na Ukrajine. Medzinárodný olympijský výbor potvrdil, že pozvánky na OH odošle 203 národným výborom 26. júla. Na zozname krajín chýba Rusko aj Bielorusko.uviedol MOV. Okrem Ruska a Bieloruska nedostane od MOV pozvánku do Paríža ani výbor Guatemaly, ktorý suspendovali.Rozpočet organizačného výboru sa vlani zvýšil o 10 percent na 4,4 miliardy eur. Ďalších 4,4 miliardy eur išlo pre Solideo, orgán poverený výstavbou a rekonštrukciou športových zariadení, celkový rozpočet by tak mal dosiahnuť 8,8 miliardy eur.