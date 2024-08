Grigar skončil v časovke kajak krosu na 19. mieste, Beňuš 23.

Na snímke slovenský vodný slalomár Matej Beňuš počas časovky v kajak krose na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži v piatok 2. augusta 2024. Foto: TASR/AP

Na snímke slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová počas časovky v kajak krose na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži v piatok 2. augusta 2024. Foto: TASR/AP

Na snímke slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková počas časovky v kajak krose na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži v piatok 2. augusta 2024. Foto: TASR/AP

vodný slalom - kajak kros, časovka



muži: 1. Joseph Clarke (V. Brit.) 66.08 s, 2. Pedro Goncalves (Braz.) 66,41, 3. Titouan Castryck (Fr.) 67,29,... 19. Jakub GRIGAR 71,18, 23. Matej BEŇUŠ (obaja (SR) 73,54



ženy: 1. Camille Prigentová (Fr.) 70,33, 2. Jessica Foxová (Austr.) 70,84, 3. Mallory Franklinová (V. Brit.) 71,85,... 20. Eliška MINTÁLOVÁ 75,26, 30. Zuzana PAŇKOVÁ (obe SR) 79,36











Paríž 2. augusta (TASR) - Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar obsadil v piatkovej časovke kajak krosu na OH v Paríži 19. miesto výkonom 71,18 s. Jeho krajan Matej Beňuš skončil na 23. mieste časom 73,54. V rovnakej disciplíne v kategórii žien patrilo 20. miesto Eliške Mintálovej za 75,26, Zuzana Paňková obsadila 30. pozíciu výkonom 79,36. Časovka rozhodovala o nasadení do rozjázd.V časovke mužov sa predstavilo 38 pretekárov, v súťaži žien štartovalo o jednu menej. Všetci postúpili do 1. kola vyraďovacích bojov, ktoré je na programe v sobotu. O medaily sa bude bojovať v pondelok. Najrýchlejšie časy predviedli Brit Joseph Clarke (66,08) a Francúzka Camille Prigentová (70,33).Mintálovej prípravu na jazdu skomplikovalo bodnutie čmeliakom, pričom 25-ročná kajakárka je na včely alergická.povedala po svojej jazde Mintálová.