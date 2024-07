Reakcie na Beňušov bronz, Pellegrini: Úžasná správa

Paríž 29. júla (TASR) - Reakcie osobností na bronzovú medailu slovenského vodného slalomára Mateja Beňuša v C1 na OH v Paríži:



Peter Pellegrini, prezident SR: "Som veľmi nadšený a hrdý. Je to úžasná správa, že naši vodáci nesklamali. Nesmierne sa teším. Predviedol úžasnú jazdu, do poslednej chvíle to bolo napätie. Máme ju doma a dúfam, že ho všetci tak, ako sa patrí, po návrate na Slovensko privítame. Dnes to bol úspešný olympijský deň pre celé Slovensko."



Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR: "Nesmierne sa teším, že prvá medaila z týchto OH je vďaka zástupcovi nášho Športového centra polície. Ťažko sa vyjadrujú pocity, ale teším sa, že máme túto medailu. A želám našej reprezentácii, aby bolo tých medailí čo najviac."



Michal Martikán, dvojnásobný olympijský víťaz vo vodnom slalome: "Je to super, že máme takýto výsledok. Maťo urobil radosť mnohým fanúšikom. Tento zážitok si bude pamätať do konca života. Vyšlo to, aj keď to bolo veľmi tesné. Bolo dôležité, že jazda bola čistá, mal tam momenty, ktoré by vedel zajazdiť lepšie. Perfektná bronzová medaila."









/vyslaný redaktor TASR wr/