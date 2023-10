Slováci majú všetky miestenky, Stanovský: Bolo to ťažké

Bratislava 10. októbra (TASR) - Slovenskí vodní slalomári nebudú ani na budúcoročnej olympiáde v Paríži chýbať v žiadnej disciplíne. Miestenky si vybojovali v kategórii C1 Zuzana Paňková a Matej Beňuš, v K1 sa pod piatimi kruhmi predstavia Eliška Mintálová a Jakub Grigar. Obaja kajakári si v nedávno skončenej sezóne vybojovali právo štartovať aj v novej disciplíne kajak kros.



Slovensko v ére samostatnosti doteraz nikdy neodišlo z olympiády bez cenného kovu vo vodnom slalome a nechce, aby to v Paríži bolo inak. "Miestenky do Paríža pribúdajú v pomalšom tempe, ako sme boli zvyknutí. Preto sa tešíme, že vodný slalom vybojoval štyri zo štyroch. Veľmi si to vážime. Veríme, že v budúcom roku počas olympiády sa úspech dostaví. Slovenský tím bude určite štartovať vo všetkých šiestich disciplínach. Ešte budú mať možnosť nominovať sa aj ďalší reprezentanti v kajak krose, ak sa im to nepodarí, v Paríži pôjdu kajakári, ktorí už nomináciu majú. Som spokojný, tomuto tímu dôverujem. Môžem zodpovedne povedať, že o desať mesiacov vyhlásime útok na medaily," uviedol športový riaditeľ sekcie divoká voda Slovenskej kanoistiky Róbert Orokocký.







Z vybojovania štyroch miesteniek do Paríža má radosť aj šéf sekcie vodného slalomu Martin Stanovský: "Vodný slalom je dlhodobo najúspešnejší slovenský olympijský šport. Pätnásť medailí o tom svedčí. Získať miestenky bolo veľmi ťažké. Konkurencia vo svete je veľmi silná. Veď aj vo finále C1 žien na MS bolo deväť krajín. Ďakujem strediskám a trénerom, že stáli pri svojich zverencoch. Sezóna bola veľmi dlhá a ťažká a na konci je radostná. Verím, že tá nasledujúca bude ešte radostnejšia aj s medailami na krku."







Premiéru na olympiáde zažije ako jediná zo slovenského družstva 18-ročná Zuzana Paňková. "Budem jazdiť v tíme so zvučnými menami. Je to pre mňa česť. Určite poprosím o rady, zídu sa mi. Olympijský kanál v Paríži je náročný, ale počas finále Svetového pohára som vedela na ňom využiť svoje dispozície."



Jakub Grigar bude v Paríži obhajovať striebro. "Bol to šialený rok. Ešte vo februári som netušil, či dokážem vôbec nasadnúť do lode a prísť do cieľa. Výkony sa postupne zlepšovali a nevyzeralo to zle. Kvalifikačné jazdy vo finále Svetového pohára v Paríži nám ukázali, že kanál by mi mohol sedieť. Semifinálová nám pripomenula, že máme ešte resty. Máme desať mesiacov, aby sme sa pripravili," vyhlásil Grigar, ktorý sa predstaví pod piatimi kruhmi tretíkrát.



Pre Slovensko v tradične najnabitejšej disciplíne C1 uspel Matej Beňuš, ktorého čaká tretia olympiáda v sérii. "Máme tri kvalitné lode. Bohužiaľ, iba jeden z nás môže ísť. Nominácia sa tentokrát nenatiahla až do ME, ktoré sa konajú v roku olympiády a mám tak čas kvalitne sa pripraviť," uviedol strieborný z Ria.



Elišku Mintálovú asi v Paríži čaká dvojštart, okrem K1 sa pripravuje aj v kajak krose: "Jazdilo sa mi tam veľmi dobre. Budeme sa tam chodiť pripravovať a verím, že si trať ešte dostatočne natrénujeme."