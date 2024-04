Výškar Tamberi a šermiarka Errigová ponesú vlajku Talianska v Paríži

Rím 22. apríla (TASR) - Olympijský víťaz v skoku do výšky Gianmarco Tamberi bude jeden z talianskych vlajkonosičov na tohtoročných OH v Paríži. Držiteľ zlatej medaily z Tokia ponesie vlajku Talianska spolu so šermiarkou Ariannou Errigovou. Informoval o tom Taliansky olympijský výbor (CONI).



"Tabmeri a Errigová povedú športovcov talianskej delegácie počas otváracieho ceremoniálu hier v Paríži," uviedol CONI v pondelňajšom vyhlásení.



Tamberi získal pred troma rokmi zlato spoločne s Katarčanom Mutazom Essom Barshimom. Errigová má na konte 10 titulov majsterky sveta, 35-ročná šermiarka počas kariéry získala aj tri olympijské kovy vrátane zlata v súťaži družstiev na OH v Londýne v roku 2012.