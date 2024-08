Salkazanov v Paríži nezvíťazil: Musím si to zanalyzovať

Paríž 10. augusta (TASR) - Vo svojom prvom štarte na olympijských hrách si slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov nepripísal víťazstvo. Mal na to dva pokusy, bližšie k triumfu bol v sobotnej repasáži. Obaja súperi však boli nad jeho sily, hoci reprezentačný tréner Erik Cap nebol spokojný s výrokmi arbitrov.



Po piatkovej prehre v osemfinále s Uzbekom Razambekom Žamalovom 3:11 na body dostal Salkazanov šancu v repasáži. S Bielorusom Magomedchabibom Kadimagomedovom remizoval 6:6, no nezískal bod za technický chmat a toto kritérium hralo v jeho neprospech. "Myslel som si, že všetko kontrolujem. Snažil som sa nepúšťať body. Bielorus bol celý čas pasívny, to uznávam, že ho raz napomenuli, ale musím sa s takýmito zápasníkmi naučiť bojovať. To bude lepšie. Bol unavený, cítil som, že viac ako ja, bol som psychicky v poriadku, bojoval som do poslednej sekundy. Nepodarilo sa. Viac utekal od chmatov, snažil som sa. Má taký štýl. Minule som s ním prehral 2:3, teraz 6:6. Už ma trikrát zdolal, chcel som mu to tentoraz vrátiť," povedal slovenský zápasník.



Dvadsaťosemročný Salkazanov v zápase vo voľnom štýle do 74 kg viedol po prvej perióde 2:0. Na začiatku druhej sa však dostal do náročnej pozície a Bielorus po dvojbodovej akcii vyrovnal. Kouč Cap si vypýtal trénerskú výzvu, pretože pretočenie zo strany súpera nepovažoval za dokončené, no v proteste neuspel a Kadimagomedov získal bod navyše. "Tá výzva pre mňa nebola rozhodujúca, bolo tam dosť času na to, aby som to zvrátil. Ale chytil mi tam koleno a bolí ma to," dodal Salkazanov.



Následne však opäť vytlačil súpera zo žinenky a vyrovnal na 3:3. Bielorus však bol stále vo vedení, lebo na rozdiel od slovenského reprezentanta zaznamenal počas zápasu dvojbodovú akciu. Salkazanov preto musel útočiť a opäť sa snažil protivníka vytlačiť, čo sa mu nepodarilo a Bielorus sa z kontraútoku dostal do vedenia 5:3. V dramatickom závere Salkazanov ďalším úspešným vytlačením znížil. "Chcel som urobiť dvojku za stavu 4:5, ale on mi išiel v nízkom postoji na nohu. Mal som ho len možnosť vytlačiť, ale išiel odzadu a raz ma oklamal. Boli sme v nízkom postoji, ale aj tak mu dali bod. Tam som to nečakal, že ho obodujú. Ale aj tak som veril, že to zvládnem. Chýbalo len trochu, ale to nestačí."



Po dvoch prehrách si chce slovenský reprezentant oba zápasy zanalyzovať a až po nich bude vedieť, kde zlyhal: "Aj včera som si myslel, že dnes budem silnejší. Ale za deň sa to nedá. Zápasy si zanalyzujem a aj celý turnaj. Na olympiáde som bol po prvý raz, ale stres som nemal. Bol som pripravený fyzicky aj mentálne. Musím si to pozrieť, potom sa vyjadrím lepšie ako s horúcou hlavou."



Budúci rok sa v Bratislave budú konať ME, kde si chce Salkazanov napraviť chuť. "Po prehrách to pre mňa bude výzva, ale nielen pre mňa, ale pre celé slovenské zápasenie."



Šampionát na Slovensku vníma aj tréner Cap ako možnosť, kde by malo slovenské zápasenie zabrať na diplomatickom poli. Capovi sa totiž nepozdávali výroky arbitrov a kritizoval ich už po osemfinále. Po sobotnom súboji bol ešte kritickejší. "Ani neviem čo povedať. Pred výzvou bol jasný faul. Pozriem sa na Nemca a on sa smeje. Ublížili nám. Potom Bielorus dvakrát utiekol a napriek tomu nám nepripísali bod za pasivitu. Odmoderovali si to ako potrebovali. Je mi to smiešne a nechápem, že sa takáto vec stane na olympiáde. Na ME bude možnosť vytvoriť priestor na to, aby sa také veci nediali. Tajmuraza napomínali za pasivitu ako prvého, ale bol on pasívnejší? Nemyslím si. Tajmuraz dal do toho všetko. Ak by mal v prvom kole ľahšieho súpera, bolo by to lepšie."