Salkazanov zvládol kvalifikáciu, v Paríži si trúfa na zlato

Banská Bystrica 14. mája (TASR) – Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov využil poslednú šancu pre slovenské zápasenie zaistiť účasť pod piatimi kruhmi, kde ho čaká premiéra. Miestenku získal na víkendovom turnaji svetovej olympijskej kvalifikácie v Istanbule, keď v semifinále kategórie do 74 kg zdolal domáceho Turka Sonera Demirtaša 4:2.



"Rozhodujúci zápas som mal s tureckým zápasníkom, ktorého som už porazil na ME vo finále 5:0. Poznal som ho, vedel som, že je veľmi nebezpečný, dobrý zápasník. Bol aj na olympiáde v roku 2016, takže som sa musel na tento súboj veľmi sústrediť. Dal som do neho všetko. Niekedy aj rozhodcovia pomáhajú zápasníkom, takže som začal prehrávať 0:2. Až do posledných 40 sekúnd som prehrával 0:2, nevedel som si dať rady, išiel na mňa obranným štýlom, nechcel ísť na kontakt. Zrejme ma preštudoval, vedel ako zápasím, pripravil sa na mňa dobre. Napriek tomu som to v závere zvládol. Vedel som, že až do konca nevydrží môj tlak, veril som si až do poslednej sekundy," uviedol na utorkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici zápasník Dukly.



Salkazanov chcel postúpiť na OH 2024 do Paríža už na európskej kvalifikácii, čo sa mu nepodarilo. Sústredil sa preto na svetový kvalifikačný turnaj v Istanbule. "Tlak bol veľký, lebo to bola posledná šanca," priznal Tajmuraz Salkazanov, ktorý si v prvom kole poradil s Arslanom Amanmyradovom z Turkmenistanu 11:0 a v 2. kole mu veľké problémy nerobil ani Švajčiar Tobias Portmann, ktorého zdolal 10:0. Až vo štvrťfinále mal náročnejšieho súpera, Inda Džaidípa zdolal 3:0. V semifinále bol jeho súper tretí muž svetového rebríčka, no Turek výhodu domáceho prostredia nevyužil a postúpil Salkazanov, ktorému patrí v rankingu miesto číslo dva. "Vyzeralo to ťažké, ale veril som si, mám perspektívu. Myslím si, že je tu šanca z mojej strany aj na zlatú olympijskú medailu. Mám skúsenosti z turnajov, z víťazstiev i prehier vo finále. Už som lepšie psychicky pripravený. Aj na ME som dosiahol posledné štyri roky zlato, ak všetko dám dokopy – psychicky aj fyzicky a príprava pôjde ako je naplánovaná, tak úspech by sa mal dostaviť," dodal štvornásobný majster Európy, ktorý sa stal 17. reprezentantom Slovenska s istou účasťou na OH v Paríži.



Spokojnosť s výkonom svojho zverenca neskrýval ani tréner Erik Cap. "Tajmuraz je výkonnostne tak kvalitný pretekár, že mal postúpiť z tejto poslednej svetovej kvalifikácie s prehľadom. Spadla z neho ťarcha otázky, či pôjde na olympiádu alebo nie. Keď sa to však už stalo, myslíme si, že olympijská cesta bude ľahšia ako samotný postup. Predsa len je štyrikrát v tejto váhovej kategórii majstrom Európy, čo sa nestalo nikdy žiadnemu zápasníkovi. Je typ športovca, ktorý si nepripúšťa byť druhý. Chce sa pobiť o víťazstvo. Ja mu verím. Už sa síce nachádzali myšlienky, či má byť vôbec na olympiáde, či postúpi, no teraz z neho všetko spadlo a urobí všetko pre to, aby Slovensko na olympiáde potešil,"