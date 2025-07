OH2032: Queensland sa dohodol s federálnou vládou na financovaní hier

Brisbane 3. júla (TASR) - Organizátori OH 2032 v austrálskom Brisbane dostanú od krajiny významnú finančnú pomoc. Po dohode Queenslandu s federálnou vládou vyčlenili 1,2 miliardy austrálskych dolárov na nový Olympijský štadión vo Victoria Parku a 50-percentné financovanie menších športovísk.



Federálna vláda má v pláne investovať do hier viac ako 3,4 miliardy austrálskych dolárov, čo je najväčší príspevok na športovú infraštruktúru v histórii Austrálie. „Ide o to zabezpečenie toho, že keď Queensland po záverečnom ceremoniáli odovzdá kľúče, budeme mať infraštruktúru, ktorú potrebujeme na to, aby sme na tomto neuveriteľnom odkaze mohli stavať po celé desaťročia,“ povedala austrálska ministerka infraštruktúry Catherine Kingová podľa AP.



Pôvodným plánom pre účely olympiády bola rekonštrukcia kriketového štadióna The Gabba, no Brisbane neskôr prišiel s projektom výstavby nového stánku s kapacitou 63.000 divákov. „Dohoda predstavuje významný posun vpred,“ konštatoval šéf organizačného výboru hier Andrew Liveris.