Oheň mieru pre EYOF Banská Bystrica 2022 sa vydal na púť

Rím 30. augusta (TASR) - Oheň mieru pre EYOF Banská Bystrica 2022 sa v pondelok podvečer rozhorel v Ríme neďaleko oltára Ara Pacis, zasvätenému bohyni mieru Pax. V nasledujúcich dňoch sa presunie do Banskej Bystrice, odkiaľ sa vyberie na púť po Slovensku.



V Banskej Bystrici sa v stredu 1. júna počas zvláštnej ceremónie pri príležitosti Olympijského dňa rozpošle do slovenských miest a obcí. V dejisku Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) sa potom naplno rozhorí 24. júla počas slávnostného otvorenia najväčšieho multišportového podujatia v histórii Slovenska. Slávnosť vyslania ohňa sa konala v Ríme 55 dní pred začiatkom EYOF 2022 pri oltári, ktorý dal postaviť cisár Augustus na oslavu mieru v celej Rímskej ríši. Informovali o tom v tlačovej správe členovia organizačného výboru EYOF-u.



Na špeciálnej oslave mieru prostredníctvom športu sa stretli zástupcovia Európskych olympijských výborov, Slovenského olympijského a športového výboru, Talianskeho olympijského výboru, organizačného výboru EYOF Banská Bystrica 2022 i mesta Rím. Prezident Európskych olympijských výborov Spyros Capralos ešte pred slávnostným vyslaním ohňa na mierovú púť odovzdal v múzeu Ara Pacis prezidentovi Slovenského olympijského a športového výboru Antonovi Siekelovi i prezidentovi organizačného výboru EYOF 2022 Banská Bystrica a primátorovi mesta Jánovi Noskovi pozlátenú sochu olivovníka ako symbolu mieru a priateľstva .Pri vyslaní ohňa na púť na Slovensko vo vonkajších priestoroch múzea asistovali aj talentovaná volejbalistka Alexandra Fričová či členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková.



"Som si istý, že po úspechu nedávneho zimného EYOF-u vo Vuokatti všetci zdieľate moje nadšenie z toho, čo nás čaká v júli v Banskej Bystrici. Historické múzeum Ara Pacis je skutočne dokonalým prostredím pre dnešnú slávnosť a je odrazom hodnôt, ktoré sa snažíme presadzovať prostredníctvom EYOF. Zakaždým, keď organizujeme toto magické podujatie, zapaľujeme plameň mieru ako maják nádeje a optimizmu pre ľudí v celej Európe,“ povedal prezident Európskych olympijských výborov Spyros Capralos.



Podľa prezidenta SOŠV Antona Siekela je to tiež ďalší významný míľnik v prípravách na EYOF: „Je pripomenutím, že sa blížime do záverečného finišu pred začiatkom tohto multišportového podujatia. Oheň sa po tejto ceremónii vydáva na púť po mestách a obciach našej krajiny, aby pripomenul nielen blížiaci sa EYOF v Banskej Bystrici, ale aj olympijské hodnoty a myšlienky mieru a bratstva.“



EYOF Banská Bystrica 2022 sa uskutoční od 24. do 30. júla 2022. Na stredné Slovensko pricestuje takmer 3000 priamych účastníkov zo 48 európskych krajín, ktorí budú súťažiť v desiatich športoch.