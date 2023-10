OHL: Dvorský sa dohodol na spolupráci so Sudbury Wolves

Sudbury 19. októbra (TASR) - Kariéra slovenského hokejistu Dalibora Dvorského bude pokračovať v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). Po predčasnom konci vo švédskom IK Oskarshamn sa dohodol na spolupráci so Sudbury Wolves a prvýkrát v kariére okúsi zámorský hokej. Klub potvrdil angažovanie 18-ročného útočníka na oficiálnej stránke.



Švédsky klub v stredu informoval o ukončení spolupráce s Dvorským, ktorý v lete podpísal dvojročnú zmluvu. Za Oskarshamn nastúpil v najvyššej švédskej súťaži na 10 zápasov, v ktorých nebodoval a do štatistík si pripísal šesť mínusových bodov. Sudbury má na neho práva v zámorských juniorských súťažiach od vlaňajšieho draftu CHL.



"Dalibor je hráč svetovej triedy a sme veľmi radi, že ho vítame v našom klube. Tešíme sa, že mu pomôžeme v rozvoji. Aj on je veľmi nadšený, že sa pripojí k nášmu tímu. Naši fanúšikovia budú mať veľké šťastie, že ho budú môcť sledovať," povedal generálny manažér Wolves Rob Papineau.



Dvorského získal v tohtoročnom drafte NHL z 10. miesta klub St. Louis Blues, s ktorým následne podpísal trojročný nováčikovský kontrakt. V Sudbury sa stretne aj s krajanom, obrancom Jakubom Chromiakom.