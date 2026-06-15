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Ohlasy médií: Carolina vynulovala Vegas, Bussi už nie je cestovateľ
Prečítajte si ohlasy médií na triumf hokejistov Caroliny Hurricanes vo finále play off NHL, v ktorom zdolali Vegas Golden Knights 4:2 na zápasy.
Autor TASR
Vegas 18. júna (TASR) - Ohlasy médií na triumf hokejistov Caroliny Hurricanes vo finále play off NHL, v ktorom zdolali Vegas Golden Knights 4:2 na zápasy:
TSN: "Hurricanes ukončili nádeje Vegas v šiestom zápase a získali druhýkrát Stanley Cup v klubovej histórii."
ESPN: "Po 20 rokoch! Carolina Hurricanes vyhrala šiesty zápas a získala Stanley Cup."
AP: "Hurricanes mali nepriepustnú obranu, vynulovali Golden Knights a získali Stanley Cup."
Sportsnet.ca: "Už nie je cestovateľ. Brandon Bussi zavrel bránku a doviedol Hurricanes k Stanley Cupu."
Hockey News: "Historických 16-3. Carolina Hurricanes vynulovala Vegas a vyhrala Stanley Cup."
nhl.com: "Kategorické víťazstvo. Hurricanes ovládli šiesty zápas, vymazali Vegas a druhýkrát v histórii dvihli nad hlavu pohár."
nhl.cz: "Stanley Cup patrí Caroline! Hurricanes ovládli šiesty zápas vo Vegas."
idnes.cz: "Hertl sa triumfu nedočkal, Carolina vynulovala Vegas a oslavuje ziska Stanley Cupu."
ESPN: "Po 20 rokoch! Carolina Hurricanes vyhrala šiesty zápas a získala Stanley Cup."
AP: "Hurricanes mali nepriepustnú obranu, vynulovali Golden Knights a získali Stanley Cup."
Sportsnet.ca: "Už nie je cestovateľ. Brandon Bussi zavrel bránku a doviedol Hurricanes k Stanley Cupu."
Hockey News: "Historických 16-3. Carolina Hurricanes vynulovala Vegas a vyhrala Stanley Cup."
nhl.com: "Kategorické víťazstvo. Hurricanes ovládli šiesty zápas, vymazali Vegas a druhýkrát v histórii dvihli nad hlavu pohár."
nhl.cz: "Stanley Cup patrí Caroline! Hurricanes ovládli šiesty zápas vo Vegas."
idnes.cz: "Hertl sa triumfu nedočkal, Carolina vynulovala Vegas a oslavuje ziska Stanley Cupu."