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Ohlasy médií: Carolina vynulovala Vegas, Bussi už nie je cestovateľ

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Hráči Carolina Hurricanes oslavujú po víťazstve nad Vegas Golden Knights v šiestom zápase finále Stanleyho pohára NHL v nedeľu 14. júna 2026 v Las Vegas. Foto: TASR/AP

Prečítajte si ohlasy médií na triumf hokejistov Caroliny Hurricanes vo finále play off NHL, v ktorom zdolali Vegas Golden Knights 4:2 na zápasy.

Autor TASR
Vegas 18. júna (TASR) - Ohlasy médií na triumf hokejistov Caroliny Hurricanes vo finále play off NHL, v ktorom zdolali Vegas Golden Knights 4:2 na zápasy:

TSN: "Hurricanes ukončili nádeje Vegas v šiestom zápase a získali druhýkrát Stanley Cup v klubovej histórii."

ESPN: "Po 20 rokoch! Carolina Hurricanes vyhrala šiesty zápas a získala Stanley Cup."

AP: "Hurricanes mali nepriepustnú obranu, vynulovali Golden Knights a získali Stanley Cup."

Sportsnet.ca: "Už nie je cestovateľ. Brandon Bussi zavrel bránku a doviedol Hurricanes k Stanley Cupu."

Hockey News: "Historických 16-3. Carolina Hurricanes vynulovala Vegas a vyhrala Stanley Cup."

nhl.com: "Kategorické víťazstvo. Hurricanes ovládli šiesty zápas, vymazali Vegas a druhýkrát v histórii dvihli nad hlavu pohár."

nhl.cz: "Stanley Cup patrí Caroline! Hurricanes ovládli šiesty zápas vo Vegas."

idnes.cz: "Hertl sa triumfu nedočkal, Carolina vynulovala Vegas a oslavuje ziska Stanley Cupu."


Hráči tímu Carolina Hurricanes pózujú pred fotoaparátmi po víťazstve nad Vegas Golden Knights v šiestom zápase finálovej série NHL o Stanleyho pohár v nedeľu 14. júna 2026 v Las Vegas.
Foto: TASR/AP
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