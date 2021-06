Ohlasy médií: Explózia Španielska, ktoré zmlátilo Slovensko

Bratislava 23. júna (TASR) - Reakcie zahraničných médií na prehru SR so Španielskom 0:5 na EURO 2020:



Idnes: "Slovensko - Španielsko 0:5, vlastný gól, debakel a koniec nádejí na postup. Bolo to až kruté. Slovenskí futbalisti nestíhali a s nádejne rozohraným európskym šampionátom sa lúčia už po skupinách. V tabuľke tretích totiž na elitnú štvorku nedosiahnu."



Marca: "Busquets bol šéf a Sarabia výborný smerom dopredu. Turnaje sa môžu zmeniť v jedinom okamihu. Španielsko dalo neškodnému súperovi päť gólov a postúpilo do osemfinále. Ukázalo dobrý výkon."



AS: "Španielsko zvíťazilo nad Slovenskom a kvalifikovalo sa do osemfinále. V ňom sa stretne s Chorvátskom Luku Modriča. V Seville domáci zmlátili súpera piatimi gólmi. Španielsko pokojne vyriešilo svoje prvé finále na EURO 2020. Aj keď je pravda, že Dúbravka a ďalší mu pomohli chybami. La Roja ale hrala oveľa lepšie a do hotela sa vrátila s úsmevmi."



AP: "Bizarná chyba brankára Slovákov pomohla Španielsku k prvému gólu. A tiež pomohla domácim k postupu do osemfinále. Zahanbujúci gól Martina Dúbravku odštartoval triumf 5:0, prišiel len niekoľko minút po zahodenej penalte domácich a viacerých nevyužitých šanciach."



AFP: "Španielsko konečne na EURO explodovalo. Slovensko deklasovalo 5:0 a postúpilo z E-skupiny do osemfinále. Tréner Luis Enrique opísal pred zápasom tím ako fľašu šampanského tesne pred otvorením a v Seville sa tak stalo. Španieli sa pretransformovali oproti predchádzajúcim zápasom a zvýšili šance na úspech aj v play off."