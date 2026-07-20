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Ohlasy médií na finále MS: Torres zlomil srdce Messimu
Španielski futbalisti vyhrali vo finále majstrovstiev sveta nad Argentínou 1:0 pp a získali svoj druhý titul.
Autor TASR
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New York 20. júla (TASR) - Ohlasy svetových médií na finálový duel futbalových MS v USA, Mexiku a Kanade, v ktorom Španielsko zdolalo Argentínu 1:0 po predĺžení.
The Guardian (V. Brit.): „Španielsko vyhralo majstrovstvá sveta, keď Ferran Torres zosadil v predĺžení z trónu Argentínu hrajúcu v desiatich.“
Daily Telegraph (V.Brit.): „Španielsko získalo titul majstra sveta, futbal triumfoval nad argentínskou brutalitou.“
Daily Mail (V.Brit.): „Víťazný gól Ferrana Torresa zabezpečil titul tímu Luisa de la Fuentheo, kým Lionel Messi zažil bolestivé sklamanie.“
The Sun (V.Brit.): „Rozprávka v New Yorku, Španielsko – Argentína 1:0: Víťazný gól Ferrana Torresa v predĺžení zlomil srdcia Messimu a spol. po hlúpej červenej karte Fernandeza.“
Sky Sports (V. Brit.): „Ferran Torres strelil v predĺžení víťazný gól a Španielsko zdolalo Argentínu vo finále MS 2026. Lionelovi Messimu sa v jeho pravdepodobne poslednom vystúpení na turnaji nepodarilo získať ďalší titul majstra sveta. Španieli nadviazali na triumf na ME 2024 a pridali k nemu titul svetových šampiónov.“
L'Equipe (Fr.): „Španielsko získalo druhý titul majstra sveta vo svojej histórii po dramatickom a neuveriteľnom finále proti Argentíne.“
Le Parisien (Fr.): „Španielsko sa stalo majstrom sveta po víťazstve, ktoré vybojovalo až v predĺžení proti Argentíne. Tá napriek Messimu vystrelila iba raz.“
La Nacion (Arg.): „Messi plače, Argentína ho objíma: Ďakujeme Leo, už si nám priniesol toľko radosti.“
Marca (Šp.): „Španielsko získalo titul majstra sveta po víťazstve 1:0 nad Argentínou, o ktorom rozhodol Ferran Torres gólom v predĺžení.“
Mundo Deportivo (Šp.): „Španielsko je majstrom sveta!“
Gazzetta dello Sport (Tal.): „Torres zlomil Argentínu v 106. minúte, Španielsko je majstrom sveta!“
AS (Šp.): „Gól Ferrana Torresa zo 106. minúty zabezpečil Španielsku druhý titul majstra sveta. 'La Roja' zaznamenala 20 striel, Argentína iba dve.“
Bild (Nem.): „Finálový triler rozhodol gól v 106. minúte, nevýrazný Messi zdolaný. Španielsko je majstrom sveta.“
Kicker (Nem.): „Ferran Torres rozhodol v 106. minúte: Španielsko sa úplne zaslúžene stalo majstrom sveta.“
ESPN (USA): „Vytrvalosť Španielska priniesla titul majstra sveta, Messi a Argentína sa rozlúčili bez odporu.“
Washington Post (USA): „Epické majstrovstvá sveta sa ešte predĺžili a na vrchole skončilo Španielsko.“
FOX Sports (USA): „Španielsko zdolalo Lionela Messiho a Argentínu a vyhralo MS 2026.“
CBS Sports (USA): „Španielsko zdolalo Argentínu a vyhralo MS 2026. Messiho tím padol po góle Ferrana Torresa v predĺžení.“
Daily Telegraph (V.Brit.): „Španielsko získalo titul majstra sveta, futbal triumfoval nad argentínskou brutalitou.“
Daily Mail (V.Brit.): „Víťazný gól Ferrana Torresa zabezpečil titul tímu Luisa de la Fuentheo, kým Lionel Messi zažil bolestivé sklamanie.“
The Sun (V.Brit.): „Rozprávka v New Yorku, Španielsko – Argentína 1:0: Víťazný gól Ferrana Torresa v predĺžení zlomil srdcia Messimu a spol. po hlúpej červenej karte Fernandeza.“
Sky Sports (V. Brit.): „Ferran Torres strelil v predĺžení víťazný gól a Španielsko zdolalo Argentínu vo finále MS 2026. Lionelovi Messimu sa v jeho pravdepodobne poslednom vystúpení na turnaji nepodarilo získať ďalší titul majstra sveta. Španieli nadviazali na triumf na ME 2024 a pridali k nemu titul svetových šampiónov.“
L'Equipe (Fr.): „Španielsko získalo druhý titul majstra sveta vo svojej histórii po dramatickom a neuveriteľnom finále proti Argentíne.“
Le Parisien (Fr.): „Španielsko sa stalo majstrom sveta po víťazstve, ktoré vybojovalo až v predĺžení proti Argentíne. Tá napriek Messimu vystrelila iba raz.“
La Nacion (Arg.): „Messi plače, Argentína ho objíma: Ďakujeme Leo, už si nám priniesol toľko radosti.“
Marca (Šp.): „Španielsko získalo titul majstra sveta po víťazstve 1:0 nad Argentínou, o ktorom rozhodol Ferran Torres gólom v predĺžení.“
Mundo Deportivo (Šp.): „Španielsko je majstrom sveta!“
Gazzetta dello Sport (Tal.): „Torres zlomil Argentínu v 106. minúte, Španielsko je majstrom sveta!“
AS (Šp.): „Gól Ferrana Torresa zo 106. minúty zabezpečil Španielsku druhý titul majstra sveta. 'La Roja' zaznamenala 20 striel, Argentína iba dve.“
Bild (Nem.): „Finálový triler rozhodol gól v 106. minúte, nevýrazný Messi zdolaný. Španielsko je majstrom sveta.“
Kicker (Nem.): „Ferran Torres rozhodol v 106. minúte: Španielsko sa úplne zaslúžene stalo majstrom sveta.“
ESPN (USA): „Vytrvalosť Španielska priniesla titul majstra sveta, Messi a Argentína sa rozlúčili bez odporu.“
Washington Post (USA): „Epické majstrovstvá sveta sa ešte predĺžili a na vrchole skončilo Španielsko.“
FOX Sports (USA): „Španielsko zdolalo Lionela Messiho a Argentínu a vyhralo MS 2026.“
CBS Sports (USA): „Španielsko zdolalo Argentínu a vyhralo MS 2026. Messiho tím padol po góle Ferrana Torresa v predĺžení.“