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Pondelok 13. júl 2026
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Ohlasy médií na finále mužskej dvojhry vo Wimbledone: Kráľ je Talian

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Taliansky tenista Jannik Sinner pózuje s trofejou po víťazstve vo finále mužskej dvojhry proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. Foto: TASR/AP

Ohlasy médií po víťazstve Jannika Sinnera nad Alexanderom Zverevom vo finále mužskej dvojhry vo Wimbledone.

Autor TASR
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Londýn 13. júla (TASR) - Ohlasy médií po víťazstve Jannika Sinnera nad Alexanderom Zverevom vo finále mužskej dvojhry vo Wimbledone:



Sport (ČR): „Sinner obhájil wimbledonský titul, vo vyrovnanej bitke pretlačil Zvereva“



iSport (ČR): „S Noskovou si zatancuje Sinner. Talian obhájil wimbledonský titul, finále otočil.“



The Guardian (V. Brit.): „Sinnerov majstrovský výkon zavŕšil Wimbledon plný rozprávkových príbehov a neúprosných horúčav.“



La Gazzetta dello Sport (Tal.): „Sinner je opäť kráľom Wimbledonu: Zvereva rozdrvil.“



Sky Italia (Tal.): „Hriešnik s pohárom od anglických princov.“



Rai News (Tal.): „Sinner zdolal Zvereva po obrate a vyhral Wimbledon druhýkrát za sebou.“



Bild (Nem.): „Tenisová scéna, ktorá je čistým prejavom športového ducha.“



Kicker (Nem.): „Hriešnik nakoniec príliš silný: Zverev prehral finále Wimbledonu na vysokej úrovni.“



The Telegraph (V. Brit.): „Sinner prelomil Zverevov odpor, bol jednoducho príliš nemilosrdný.“



The Sun (V. Brit.): „Skutočne drsný výkon svetovej jednotky. Zverev dal do toho všetko, ale Sinner ani na okamih nezaváhal.“



L'Equipe (Fr.): „Kráľ je Talian.“



Mundo Deportivo (Šp.): „Sinner sa po víťazstve nad Zverevom v grandióznom wimbledonskom finále stane legendárnym dvojnásobným šampiónom.“

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