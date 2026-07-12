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Ohlasy médií na finále žien vo Wimbledone: Slzy a bozk do neba

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Česká tenistka Linda Nosková (chrbtom) reaguje po víťazstve nad krajankou Karolínou Muchovou (vpravo) vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v sobotu 11. júla 2026. Foto: TASR/AP

Linda Nosková zdolala krajanku Karolínu Muchovú 6:2, 5:7, 6:3 a získala prvý grandslamový titul v kariére.

Autor TASR
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Londýn 12. júla (TASR) - Ohlasy médií na české finále ženskej dvojhry vo Wimbledone, v ktorom Linda Nosková zdolala krajanku Karolínu Muchovú 6:2, 5:7, 6:3 a získala prvý grandslamový titul v kariére:



Sport (ČR): „Slzy a bozk do neba. Šampiónka Nosková si dojemne pripomenula maminu.“



iSport (ČR): „Finále, ktoré malo nádych rozprávky aj antickej tragédie. Dve kamarátky predviedli strhujúcu českú šou, ktorú napokon ovládla 21-ročná tenistka z Přerova.“



ČT Sport (ČR): „Muchová historické finále neotočila, wimbledonskou šampiónkou je Nosková.“



Seznam Zprávy (ČR): „Kráľovnou Wimbledonu je Nosková, šampiónka novej generácie. Česko má novú športovú hrdinku.“



Aktuálně (ČR): „Víťazný bozk aj potlesk Navrátilovej. Tak sa Nosková navždy zapísala do histórie Wimbledonu.“



The Guardian (V. Brit.): „Nosková sa vyhla zápisu do wimbledonského katalógu sklamaní a zaradila sa medzi české tenisové velikánky.“



La Gazzetta dello Sport (Tal.): „Nosková sa zapísala do histórie. V českom derby zdolala Muchovú a ovládla Wimbledon.“



Bild (Nem.): „Princezná Kate sledovala napínavé finále vo Wimbledone.“



Marca (Šp.): „Nosková kraľovala proti Muchovej na českom tenisovom sviatku vo Wimbledone. Dvadsaťjedenročná tenistka z Přerova je najmladšou wimbledonskou šampiónkou od svojej krajanky Petry Kvitovej v roku 2011.“



L'Équipe (Fr.): „Korunovácia Lindy Noskovej. Napriek veľkému výpadku v druhom sete získala 21-ročná Češka vo Wimbledone svoj prvý grandslamový titul.“
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