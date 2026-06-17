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Ohlasy médií na hetrik Messiho: On je futbalová história

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Argentínsky futbalista Lionel Messi strieľa gól v zápase MS Argentína - Alžírsko 16. júna 2026. Foto: TASR/AP

Kapitán Argentíny vyrovnal historický rekord Miroslava Kloseho, obaja strelili na svetových šampionátoch 16 gólov.

Autor TASR
Kansas City 17. júna (TASR) - Lionel Messi ani vo svojich 39 rokoch neprestáva udivovať futbalovú verejnosť. Vďaka jeho hetriku zdolali futbalisti Argentíny súpera z Alžírska 3:0 v úvodnom zápase oboch tímov na MS 2026. Kapitán Argentíny navyše vyrovnal historický rekord Miroslava Kloseho, obaja strelili na svetových šampionátoch 16 gólov. TASR prináša reakcie médií po zápase.



FIFA.COM: „Messi zažiaril najjasnejšie zo všetkých, keď inšpiroval obhajcov titulu Argentínu k jednoznačnému víťazstvu nad Alžírskom.“



GAZZETTA DELLO SPORT: „Messi sa zapísal do histórie! Vďaka hetriku v zápase Argentíny proti Alžírsku sa v rebríčku najlepších strelcov MS vyrovnal Klosemu.“



MARCA: „Messi je futbalová história!“



LA NACION: „Ideálny kapitán. Messi nachvíľku zastavil čas a postaral sa o ďalší historický míľnik. Perfektná noc pre úradujúceho šampióna.“



NEW YORK TIMES: „Magický hetrik Lionela Messiho.“



BBC: „Messi sa zapísal do histórie na veky vekov. Ďalší „masterclass“ v jeho podaní.“



L´EQUIPE: „Raz, dva, tri ... nech žije Messi!“



BILD: „Neuveriteľná gólová šou, Messi dorovnal Kloseho.“
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