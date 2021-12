Ohlasy médií na MS20: Ukradli šampionát, koronavírus zabil hokej

Edmonton/Red Deer 30. decembra (TASR) - Ohlasy zahraničných médií na predčasne ukončené majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v kanadských mestách Edmonton a Red Deer:



iSport.cz (ČR): "Predčasný koniec! MS juniorov sa nedohrajú, IIHF zrušila zvyšok turnaja. Direktoriát šampionátu tak urobil pre šíriacu sa nákazu. Na povrch takisto presiakli správy o nedostatočnom prístupe usporiadateľov. Hráči, predovšetkým tí, ktorí boli ubytovaní v Red Deere, neboli počas turnaja v uzavretej bubline. Skôr to bola bublina dosť deravá. Vyšlo najavo, že do hotela mala bežne prístup verejnosť."



iDnes.cz (ČR): "Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov sa nedohrajú, zvyšok turnaja zrušili po troch skontumovaných zápasoch pre koronavírus. Správa najviac zasiahla ročník 2002, ktorému Medzinárodná hokejová federácia okrem tohtoročného šampionátu ´dvadsiatok´ musela predtým zrušiť aj svetový šampionát do 18 rokov."



Edmonton Sun (Kan.): "Ukradli šampionát - hráčom, fanúšikom i hokejovým komunitám. Dvaja Američania, jeden Čech, jeden Rus - štyri pozitívne prípady stačili IIHF, aby zrušila celé majstrovstvá sveta juniorov, týždeň pred súbojom o zlato. Nešlo pritom o žiadne prepuknutie nákazy, aká zasiahla napríklad klub NHL Calgary Flames. Dôvodom na zrušenie boli len obavy zo šírenia vírusu. Nikto nedal hráčom možnosť hlasovať o osude MS."



TSN (Kan.): "Zvyšok šampionátu je zrušený. Hráči cítia obrovské sklamanie. Na tento turnaj sa veľmi tešili, znamenal pre nich veľmi veľa. Napríklad slovenskí reprezentanti boli takí nadšení, že tu môžu byť, cítili veľkú šancu dosiahnuť úspech, na ktorý ich krajina dlho čaká. Vedeli, že majú dobrý tím, a aj v prvých dvoch zápasoch predviedli dobré výkony napriek prehrám. Po oznámení o zrušení si urobili spoločnú tímovú fotografiu, bolo im veľmi ľúto, že nemôžu pokračovať."



New York Times (USA): "Zvyšok šampionátu sa nedohrá pre koronavírus. IIHF ho po pozitívnych prípadoch u hráčov zrušila, aby zabezpečila zdravie a bezpečnosť všetkých účastníkov. Rozhodnutie prišlo po tom, ako sa neodohral duel medzi Ruskom a Slovenskom, bol to už tretí skontumovaný zápas v priebehu dvoch dní."



Gazeta (Rus.): "Koronavírus zabil hokej. Majstrovstvá sveta juniorov boli zrušené. Predchádzala tomu séria pozitívnych testov na koronavírus medzi hráčmi, vrátane lídra ruskej reprezentácie Matveja Mičkova."



Sport Express (Rus.): "Sebadeštrukcia svetového hokeja. Olympiáda bude bez hráčov NHL, juniorské majstrovstvá sveta zrušili, akú nočnú moru by sme mali očakávať ďalej? Momentálne najviac smútia mladí chalani, ktoré prišli o možnosť splniť si svoje sny, a organizátori, ktorí rátajú finančné straty."