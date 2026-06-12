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Ohlasy médií na otvárací ceremoniál: Zábavný, dokonca poučný

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Shakira vystupuje počas slávnostného otvorenia pred futbalovým zápasom skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiku, vo štvrtok 11. júna 2026. Foto: TASR/AP

Shakira dvíhala vo štvrtok divákov na otváracom ceremoniáli MS zo sedačiek, píše AFP.

Autor TASR
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Mexiko 12. júna (TASR) - Ohlasy médií na otvárací ceremoniál majstrovstiev sveta vo futbale 2026 v meste Mexiko:



Al-Džazíra: „Hudobné vystúpenia, farby a nadšenie fanúšikov predchádzajú úvodnému zápasu majstrovstiev sveta v Mexiku.“

BBC: „Majstrovstvá sveta sa začali v Mexiku so Shakirou, tancom a protestmi.“

The Guardian: „Zábavný, dokonca poučný: otvárací ceremoniál MS v Mexiku nesklamal.“

AP: „Shakira, Maná, Andrea Bocelli a prekvapujúce vystúpenie Salmy Hayekovej rozžiarili vo štvrtok otvárací ceremoniál MS pred víťazstvom Mexika nad Juhoafrickou republikou (2:0).“

DPA: „Popová hviezda Shakira bola na čele latinsko-amerických hudobníkov, ktorí pomohli vo štvrtok otvoriť najväčšie MS vôbec pred otváracím zápasom medzi spoluorganizátorom Mexikom a Juhoafrickou republikou.“

AFP: „Shakira dvíhala vo štvrtok divákov na otváracom ceremoniáli MS zo sedačiek, no pred Aztéckym štadiónom došlo k zrážkam fanúšikov i protestujúcich s políciou.“

Marca: „Shakira očarila na otváracom ceremoniáli MS a nechala svet bez slov.“
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